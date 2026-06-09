Για την περιπέτεια που πέρασε με τον καρκίνο μίλησε ο Τάσος Κωστής.

Ο Τάσος Κωστής παραχώρησε μία σύντομη συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου.

Ο ηθοποιός, σε πρόσφατες δηλώσεις του, αναφέρθηκε στην περιπέτεια που είχε με τον καρκίνο, δηλώνοντας ότι το αποτέλεσμα είναι ισόπαλο ανάμεσα στον ίδιο και την ασθένεια.

Σήμερα, αναφερόμενος στην περιπέτεια που είχε, διευκρίνισε ότι η διάγνωση έγινε σε πρώιμο στάδιο με αποτέλεσμα να υπάρξει ίαση:

«Μετά από τόσα χρόνια, καρκίνος ήταν και αυτός στο έντερο. Εγώ ήμουν τυχερός, το πρόλαβα έγκαιρα. Έκανα χειρουργεία. Ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες, όλα αυτά τα πράγματα τα έκανα μαζί. Μου έδωσε το δικαίωμα να πολεμήσω και πολέμησα. Είμαστε ισοπαλία».

Μιλώντας για τα συναισθήματά του την ώρα της διάγνωσης ανέφερε: «Δεν είναι εύκολο να λες τη λέξη καρκίνος. Όταν σου τη λένε λοιπόν, φεύγει η γη κάτω από τα πόδια σου. Αρχίζει να σκέφτεσαι διάφορα πράγματα και λες τώρα τι κάνω; Το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν υπομονή και να πολεμάω. Αφού μου δίνεται η δυνατότητα, να πολεμάω. Και πολεμούσα».

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Όταν μάλιστα ρωτήθηκε για την αρωγή που δέχτηκε από τη σύζυγό του, τόνισε: «Η άλλη πλευρά είναι χειρότερη. Εσύ όταν κάνεις χειρουργεία και τέτοια, απλά κάνεις έναν ωραίο ύπνο, ξυπνάς και έχει τελειώσει. Ο άλλος που κάθεται απ’ έξω 8 ώρες και περιμένει τον άνθρωπό του και λέει θα βγει ή δεν θα βγει, είναι χειρότερα. Εγώ είχα και τη μία πλευρά και την άλλη».