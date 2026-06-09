Μία δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Μάκης Δελαπόρτας καθώς έφυγε από τη ζωή η σκυλίτσα του.

Μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης θέλησε να ανακοινώσει ο Μάκης Δελαπόρτας τον θάνατο της σκυλίτσας του, Μαρίτσα, με την οποία έζησε για 18 χρόνια.

Ο ηθοποιός και συγγραφέας, την Τρίτη 9 Ιουνίου, δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία απεικονίζεται χαμογελαστός να κρατά στην αγκαλιά του το σκυλάκι του.

Στην λεζάντα του ωστόσο, αναφέρει ότι η Μαρίτσα έφυγε από τη ζωή, σημειώνοντας μάλιστα ότι έζησαν μαζί για καιρό και υπήρξε για εκείνον συντροφιά: «Έφυγε και η Μαρίτσα μου.... Πετά ψηλά αγγελούδι μου.... 18 χρόνια μαζί.... Η πιο υπέροχη συντροφιά.... Ήδη μου λείπεις!».

{https://www.instagram.com/p/DZWwdZtAlFS/?hl=el}

Ο Μάκης Δελαπόρτας έχει καταφέρει να μιλήσει και να δημιουργήσει βιβλία για ορισμένους σπουδαίους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ είχε ιδιαίτερα στενές σχέσεις με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.