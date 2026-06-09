Τίτλοι τέλους στη σχέση της Αριάνα Γκράντε και του Ίθαν Σλέιτερ.

Μία νέα είδηση από την παγκόσμια showbiz ήρθε στο φως της δημοσιότητας θέτοντας στο επίκεντρο την Αριάνα Γκράντε και τον Ίθαν Σλέιτερ, με τις πληροφορίες να θέλουν το ζευγάρι να έχει πάρει πλέον διαφορετικούς δρόμους.

Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα και το ΤΜΖ, το ζευγάρι φαίνεται να έριξε αυλαία στη σχέση τους πριν από μερικούς μήνες, διατηρώντας ωστόσο άριστες σχέσεις μεταξύ τους.

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Οι δυο τους γνωρίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «Wicked», ενώ η μεταξύ τους σχέση έγινε γνωστή τον Ιούλιο του 2023, μετά από τον χωρισμό της τραγουδίστριας από τον τότε σύζυγό της, Ντάλτον Γκόμεζ, και την ίδια εποχή που ο Ίθαν Σλέιτερ είχε τερματίσει τον δικό του γάμο.