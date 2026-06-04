Η Ίνα Ταράντου ήταν η σημερινή καλεσμένη της Κατερίνα Καινούργιου. Αποκάλυψε on air τον χωρισμό της, ύστερα από ερώτηση της παρουσιάστριας.

Μία αμήχανη στιγμή σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 4 Ιουνίου στον αέρα της «Super Κατερίνα», όταν η Κατερίνα Καινούργιου, μη γνωρίζοντας, ρώτησε την καλεσμένη της για την προσωπική της ζωή.

Η σημερινή της φιλοξενούμενη ήταν η Ίνα Ταράντου, η οποία παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην παρουσιάστρια, αναφερόμενη τόσο στην επαγγελματική όσο και την προσωπική της ζωή.

Όταν η ίδια αναφέρθηκε στην οικογένειά της και τα παιδιά, της η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να μάθει για τη σχέση της με το σύζυγό της, ρωτώντας την: «Είσαι μαζί με τον άνδρα σου όλα αυτά τα χρόνια;».

Με τη σειρά της Ίνα Ταράντου εξήγησε: «Ο άντρας μου λείπει τα τελευταία χρόνια, είναι στο εξωτερικό», με την παρουσιάστρια να συμπληρώνει: «Όχι, εννοώ, δεν έχεις χωρίσει; Συγγνώμη, δεν γνωρίζω», η απάντηση ωστόσο προκάλεσε έκπληξη και αμηχανία στην Κατερίνα Καινούργιου, ζητώντας συγγνώμη από την καλεσμένη της:

«Δεν πειράζει… Έχουμε χωρίσει ως ζευγάρι αλλά είμαστε ακόμη μαζί ως οικογένεια, τον σέβομαι, τον εκτιμώ. Είναι πρότυπο ανδρός ο άνδρας μου, παρόλο που και εκείνος δοκιμάστηκε αρκετά. Οπότε, υπάρχει αυτός ο αόρατος δεσμός που δένει τις οικογένειες, ανεξάρτητα από το αν έχουν χωρίσει ως ζευγάρι ή όχι…», σημείωσε η Ίνα Ταράντου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj05symp2do1?integrationId=40599y14juihe6ly}