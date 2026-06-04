Η αναφορά του Γιώργου Λιανού για το τέλος του Survivor και το ατύχημα του Σατύρου Φλώρου.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το πρωινό», παραχώρησε ο Γιώργος Λιανός, αναφερόμενος στη λήξη του Survivor, αλλά και στο ατύχημα που υπέστη ο Σταύρος Φλώρος στον Άγιο Δομίνικο.

Ο 22χρονος παίκτης κατά τη διάρκεια που έκανε ψαροντούφεκο με τον συμπαίκτη του, Μάνο Μαλλιαρό, παρασύρθηκε από ταχύπλοο με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί το αριστερό του πόδι και να τραυματιστεί σοβαρά το δεξί.

Όπως εξήγησε ο Γιώργος Λιανός, η εισαγγελία δίνει την ευθύνη για το ατύχημα στον καπετάνιο.

«Μετά από τόσα χρόνια είχαμε και αυτό το ατύχημα οπότε σταμάτησε όλη η προσπάθεια των υπόλοιπων παικτών. Το μυαλό μας είναι στον Σταύρο, περιμένουμε να τον δούμε, να επιστρέψει πάλι δυνατός γερός. Νομίζω στην περίπτωση των ατυχημάτων ποτέ δεν περιμένεις αν θα σου έρθει και από πού θα σου έρθει. Οπότε, είναι δυστυχώς και αυτά μέσα στη ζωή. Έμελε να το ζήσουμε και αυτό», σημείωσε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Σε δεύτερο χρόνο, απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με το αν θα αναλάμβανε μελλοντικά την παρουσίαση του ριάλιτι στο ενδεχόμενο επιστροφής, τόνισε: «Είναι μακρινό το σενάριο, άλλοι παίρνουν τις αποφάσεις. Εννοείται ήταν η σωστή απόφαση να σταματήσει. Ήταν το μοναδικό που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζωή. Όλοι οι παίκτες ενημερώθηκαν, απομακρύνθηκαν από την παραλία, ήρθαν στο ξενοδοχείο. Κάποια στιγμή απλά έπρεπε να μπει μία τελεία, να στείλει ο κάθε ένας το δικό του μήνυμα στον Σταύρο και να κλείσουμε αυτή τη σεζόν με αυτόν τον τρόπο».

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Σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει ο Σταύρος Φλώρος και τα πρόσωπα που έχει στο πλευρό του, ο Γιώργος Λιανός, τόνισε: «Και ο Αντζούν και ο κύριος Αλαφούζος. Το μόνο καλό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι ένα τέτοιο ατύχημα θα μπορούσε να συμβεί σε πολύ κόσμο… Το καλό της υπόθεσης είναι ότι έχει δύο ισχυρούς άνδρες στο πλευρό του που θα τον στηρίξουν από εδώ και πέρα».

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Όπως εξήγησε προσπάθησε να βρίσκεται στο πλευρό του 22χρονου παίκτη στο νοσοκομείο, μεταφέροντας όλες τις εξελίξεις στην οικογένεια του.

Τέλος, όταν ρωτήθηκε για τις ευθύνες που έχουν αποδοθεί, ο παρουσιαστής ανέφερε: «Αυτό έχει πάρει τον δικαστικό δρόμο. Αυτό που γνωρίζουμε και είπε ο εισαγγελέας είναι ότι υπάρχει 100% ευθύνη του καπετάνιου, έχει πάρει το δρόμο του. Το θέμα ήταν να μη γίνει αυτό. Είναι μέσα στη ζωή όλα αυτά… πρέπει να προσέχουμε… Ο Σταύρος σοκαρίστηκε από την αγάπη του κόσμου, έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο από τη στάση που κρατάει».