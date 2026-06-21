Η οικογενειακή παρουσία και η αλληλεγγύη αποτελούν σημαντικό στήριγμα για τον ίδιο, καθώς συνεχίζει τη μάχη που δίνει μακριά από την Ελλάδα.

Τις δύσκολες στιγμές που βιώνει ο Σταύρος Φλώρος δεν τον αφήνουν μόνο οι δικοί του άνθρωποι, με τις αδελφές του να βρίσκονται στο πλευρό του στις Ηνωμένες Πολιτείες, προσφέροντάς του δύναμη και στήριξη στην προσωπική περιπέτεια που αντιμετωπίζει.

Μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγινε γνωστό ότι οι αδελφές του ταξίδεψαν στις ΗΠΑ προκειμένου να βρεθούν κοντά του και να τον στηρίξουν σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα, οι αδελφές του εξέφρασαν την αγάπη και την αφοσίωσή τους, τονίζοντας πως στόχος τους είναι να κάνουν τις δύσκολες ημέρες που περνά λίγο πιο υποφερτές. «Στην προσπάθεια να κάνουμε τις δύσκολες μέρες λίγο καλύτερες», έγραψαν χαρακτηριστικά στη λεζάντα.

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