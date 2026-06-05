Οι δηλώσεις του Τριαντάφυλλου στον φακό του «Πρωινού».

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» παραχώρησε ο Τριαντάφυλλος, κατά τη διάρκεια των οποίων αναφέρθηκε στο λάθος του μοντάζ από το «Happy Day» που οδήγησε σε παρεξήγηση, αλλά και το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου στο Survivor.

Σε ό,τι αφορά την παρεξήγηση με την εκπομπή του Alpha, προέκυψε καθώς τοποθετήθηκε λάθος απάντηση του ίδιου σε ερώτηση της δημοσιογράφου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση. Όπως εξήγησε ήρθε σε επικοινωνία με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και το ζήτημα έλαβε τέλος:

«Μιλήσαμε με τη Σταματίνα. Έγινε λάθος στο μοντάζ, όλα καλά. Για να καταλάβει και ο κόσμος, σε ερώτηση: «Θα φλέρταρες με τη κυρία Μαλιωτάκη» είπα ότι είναι φίλη μου και το απέφυγα. Είναι φίλη μου. Στην ερώτηση για το αν είμαι ερωτευμένος, είπα ότι δεν το σκέφτομαι ακόμη. Βάλανε αλλιώς τις απαντήσεις. Με πείραξε λίγο όσο και να είναι. Πάνω απ’ όλα σεβασμός. Πολύ ευγενική είναι η κυρία Πόπη, τη σέβομαι».

Σε ό,τι αφορά το ατύχημα του Σταύρου Φλώρου και την στήριξη που λαμβάνει από τον Ατζούν Ιλιτζαλί, ανέφερε: «Με το Σταύρο μιλάμε με κάμερα. Του έχω πει για τη συναυλία που θα κάνουμε… Είναι φοβερό παιδί, μου δίνει φοβερή δύναμη, είναι με το χαμόγελο… Ο Ατζούν δεν πρόκειται να το αφήσει έτσι. Το πιστεύω ότι ο Σταύρος θα είναι καλά και θα βοηθήσει και την οικογένειά του… Το παιδί έχασε το πόδι του για το Survivor».

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