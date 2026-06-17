Όσα δήλωσε ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου μετά την ανάρτηση του 22χρονου πρώην παίκτης του Survivor στα social media.

Το απόγευμα της Τρίτης 16 Ιουνίου, ο Σταύρος Φλώρος έκανε μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media μέσω της οποίας μίλησε για την εξέλιξη της υγείας του.

Περιγράφοντας την τελευταία εβδομάδα, μίλησε για την χειρουργική επέμβαση που χρειάστηκε να υποβληθεί, αλλά και την επιπλοκή που οδήγησε σε αιμορραγία και ένα νέο χειρουργείο.

Κατά τη διάρκεια του σύντομου βίντεο, ο πρώην παίκτης του Survivor θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς του φίλους για την στήριξη, τονίζοντας παράλληλα ότι έχει δρόμο μπροστά του μέχρι την τελική αποκατάσταση.

Το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου, ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» και αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις της υγείας του γιου του:

«Η εβδομάδα που μας πέρασε ήταν όντως πάρα πολύ δύσκολη για τον Σταύρο. Έκανε επέμβαση στο αριστερό πόδι, η οποία, ενώ ήταν να γίνει αργότερα, πραγματοποιήθηκε τώρα, ώστε να κερδίσει λίγο χρόνο. ωστόσο, παρουσίασε κάποιες επιπλοκές. Προκλήθηκε αιμορραγία, η οποία πίεζε αρκετά τα νεύρα του ποδιού και του δημιουργούσε αφόρητο πόνο. Η κατάσταση αυτή κράτησε 3 – 4 μέρες, μέχρι που οι γιατροί επενέβησαν ξανά με νέα επέμβαση για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να σταματήσουν τον πόνο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Τις τελευταίες περίπου τρεις μέρες τα πράγματα έχουν βελτιωθεί και μπορεί να κοιμηθεί με λιγότερο πόνο και να κινηθεί πιο άνετα. Ευτυχώς, γιατί είχε μεγάλη ανάγκη από ύπνο και ξεκούραση».

«Όσον αφορά το δεξί πόδι, έγιναν αρκετές επεμβάσεις και καμία δεν παρουσίασε κάποια επιπλοκή, παρότι οι γιατροί το περίμεναν. Ακόμα και το μόσχευμα που τοποθέτησαν στη φτέρνα, για το οποίο υπήρχε αγωνία σχετικά με το αν θα το δεχόταν ο οργανισμός, τελικά έγινε αποδεκτό και εδώ και περίπου τρεις εβδομάδες όλα εξελίσσονται ομαλά. Σιγά – σιγά θα αρχίσει να κάνει κάποιες ασκήσει, καθώς μέχρι πρότινος έπρεπε να το έχει εντελώς ακίνητο για να περάσει στο στάδιο της αποκατάστασης…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djb4dzlhg2sh?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά ο πατέρας του Σταύρου Φλώρου, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει τις απαραίτητες ασκήσεις για να κινεί το δεξί του πόδι σταδιακά, καθώς μέχρι πρότινος έπρεπε να παραμένει σε πλήρη ακινησία.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στον δρόμο της αποκατάστασης, εξηγώντας: «Έχει ακόμα δρόμο μπροστά του και η αποκατάσταση θα χρειαστεί χρόνο. Μιλάμε καθημερινά με τον Σταύρο και μας λέει ότι είναι καλά. Παρά την κατάσταση που βιώνει παραμένει ευδιάθετος. Τις μέρες βέβαια που πονούσε, φαινόταν πως τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, αλλά παρέμενε ψύχραιμος. Μετράει τις μέρες μέχρι να ανταμώσουμε, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα μπορέσει να έρθει…».