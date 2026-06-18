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Ατύχημα είχε η Μήνα Καραμήτρου όταν στις εγκαταστάσεις του OPEN εξερράγη εξωτερική μονάδα κλιματιστικού με αποτέλεσμα να τραυματιστεί από τα θραύσματα.

Η δημοσιογράφος του OPEN, Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε χτες όταν εξερράγη κλιματιστικό στις εγκαταστάσεις του OPEN.

Ένα ατύχημα είχε χθες, Τετάρτη (17/06), η γνωστή δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου.

Μάλιστα, εξαιτίας του ατυχήματος η γνωστή δημοσιογράφος εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή με νάρθηκα στο χέρι.

«Άγιο είχες, να τα λέμε αυτά. Μίνα, αν ήσουν πιο δίπλα, θα ήταν πολύ σοβαρό. Ήμουν μπροστά το είδα», δήλωσε ο συνάδελφος και συμπαρουσιαστής της, Νίκος Στραβελάκης, στο άνοιγμα της εκπομπής.

«Όλα καλά, όλα καλά, είμαστε μια χαρά, ατυχήματα συμβαίνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μίνα Καραμήτρου.

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