Η δημοσιογράφος του OPEN, Μίνα Καραμήτρου τραυματίστηκε χτες όταν εξερράγη κλιματιστικό στις εγκαταστάσεις του OPEN.
Ένα ατύχημα είχε χθες, Τετάρτη (17/06), η γνωστή δημοσιογράφος Μίνα Καραμήτρου.
Μάλιστα, εξαιτίας του ατυχήματος η γνωστή δημοσιογράφος εμφανίστηκε σήμερα στην εκπομπή με νάρθηκα στο χέρι.
«Άγιο είχες, να τα λέμε αυτά. Μίνα, αν ήσουν πιο δίπλα, θα ήταν πολύ σοβαρό. Ήμουν μπροστά το είδα», δήλωσε ο συνάδελφος και συμπαρουσιαστής της, Νίκος Στραβελάκης, στο άνοιγμα της εκπομπής.
«Όλα καλά, όλα καλά, είμαστε μια χαρά, ατυχήματα συμβαίνουν», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μίνα Καραμήτρου.
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