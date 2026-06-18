Η σπάνια αποκάλυψη του τραγουδιστή για την προσωπική του ζωή.

Η σκηνή των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ επιφύλασσε πολλές δυνατές μουσικές στιγμές, όμως μία από τις πιο συγκινητικές και απρόσμενες εξελίξεις της βραδιάς είχε πρωταγωνιστή τον APON.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης, αμέσως μετά την ξεχωριστή εμφάνισή του με τη σπουδαία ερμηνεύτρια Μαριώ, αποκάλυψε στο κοινό ότι σε λίγους μήνες θα γίνει για πρώτη φορά πατέρας.

Λίγο νωρίτερα, οι δύο καλλιτέχνες είχαν παρουσιάσει επί σκηνής το «Ρεμπέτικο», σε μια πρωτότυπη συνεργασία που ένωσε την παράδοση με τον σύγχρονο ήχο. Η έναρξη του act είχε θεατρικό χαρακτήρα, με τον APON να απευθύνει στη Μαριώ την ερώτηση «Μαριώ, πόσο κάνει ένα και ένα;», πριν αποκαλυφθεί ένα σκηνικό εμπνευσμένο από παραδοσιακό κουτούκι, όπου η αγαπημένη ερμηνεύτρια βρισκόταν στο κέντρο της σκηνής πλαισιωμένη από χορευτές. Η ιδιαίτερη αισθητική της παρουσίασης και η χημεία των δύο καλλιτεχνών απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα των θεατών.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τη σχέση του, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια στο πλευρό της συντρόφου του και τονίζοντας πως οι δυνατοί δεσμοί απαιτούν επιμονή, υποχωρήσεις και προσπάθεια. Όπως είχε επισημάνει, η πραγματική ζωή διαφέρει από τις ιδανικές εικόνες που προβάλλονται συχνά στις ταινίες, υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις δοκιμάζονται και χτίζονται μέσα από τις δυσκολίες.

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