«Ένιωσα ότι τους παρακάλεσα», αποκάλυψε σε βίντεό της στο TikTok.

Σύσσωμος ο καλλιτεχνικός χώρος έδωσε το παρών το βράδυ της Τετάρτης 17/6 στα MAD VMA 2026, που φέτος συμπλήρωσαν 23 χρόνια παρουσίας.

Ανάμεσα σε εκείνους που δέχτηκαν πρόταση να απονείμουν βραβείο ήταν και η Ιωάννα Τούνη. Με ένα βίντεο στο TikTok, η γνωστή influencer εξήγησε τον λόγο που δεν εμφανίστηκε τελικά στα φετινά MAD.

Όπως αποκάλυψε, η ίδια ήρθε σε επαφή με την παραγωγή πριν από έναν μήνα, με σκοπό να βρεθεί στη σκηνή για μία απονομή. Ωστόσο, μια σειρά από καθυστερήσεις, ασάφειες και διαφωνίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής της είχε ως αποτέλεσμα να απουσιάζει από τη μεγάλη μουσική βραδιά.

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