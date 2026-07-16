Η Ιωάννα Τούνη ποζάρει με φόντο το Μπαλί.

Με μία νέα ανάρτηση επέστρεψε το βράδυ της Πέμπτης 16 Ιουλίου η Ιωάννα Τούνη, μέσω της οποίας μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από την απόδρασή της στο Μπαλί.

Η γνωστή influencer πριν από λίγες ημέρες βρέθηκε στην Ινδονησία έχοντας στο πλευρό της φίλες της, περνώντας μερικές ήρεμες στιγμές μακριά από την Ελλάδα και την καθημερινότητα.

Αν και έχουν περάσει μερικές ημέρες από την επιστροφή της στη χώρα, η Ιωάννα Τούνη συνεχίζει να αναρτά υλικό στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Αυτή τη φορά, δημοσίευσε προσωπικές της φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζεται να ποζάρει με φόντο το καταπράσινο τοπίο της Ινδονησίας.

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«Στην περίοδο που εξελίσσομαι και λάμπω», έγραψε στη σχετική λεζάντα.

Μάλιστα, πριν από μερικές ημέρες, η Τούνη επέλεξε να κάνει μία διαφορετική ανάρτηση μέσω της οποίας μοιράστηκε τα συναισθήματά της για την κολλητή της φίλη, Στέλα Πάσσαρη:

«Η μεγαλύτερη μου δύναμη & η μεγαλύτερη μου έμπνευση! Η κολλητή μου, η κουμπάρα μου, η συνέταιρός μου, η αδελφή που ποτέ δεν είχα @stela_passari. Ο άνθρωπος που στάθηκε βράχος δίπλα μου στις πιο όμορφες αλλά και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Που πίστεψε σε μένα όταν εγώ αμφέβαλλα, που χάρηκε κάθε μου επιτυχία σαν να ήταν δική της και που δεν έφυγε ποτέ, ό,τι κι αν συνέβη…

Δεν ξέρω τι έκανα για να σε αξίζω, αλλά ξέρω πως δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα. Σ’ αγαπώ άπειρα και εύχομαι να έχουμε πάντα η μία την άλλη, σε κάθε όνειρο, σε κάθε δυσκολία και σε κάθε νέα αρχή…», έγραψε χαρακτηριστικά η influencer.

{https://www.instagram.com/p/DalQG0UiCaK/?hl=el&img_index=1}