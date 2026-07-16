Ποια περιστατικά φανερώνουν την παρακμή του ΣΥΡΙΖΑ και γιατί κάποια γεγονότα θυμίζουν, επί τα ...χείρω, περίοδο Κασσελάκη!

Σημεία απόλυτης παρακμής δείχνει η κατάσταση που επικρατεί στην Κουμουνδούρου, παρόλο που κάποια ικανά πρόσωπα παραμένουν στο άλλοτε κυβερνών κόμμα.

Ας δούμε ορισμένα από τα τελευταία περιστατικά:

-Στη συνεδρίαση για την εκλογή γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ΚΟ) συμμετείχαν 7 βουλευτές! Μόλις επανέλθει στην ΚΟ ο Παύλος Πολάκης οι βουλευτές θα γίνουν οκτώ! Να θυμίσουμε πως τέτοιο μέγεθος ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2000, όταν ως Συνασπισμός ακόμα, με πρόεδρο τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, έλαβε 6 έδρες και ποσοστό 3,12%! Από τότε ο Συνασπισμός, που στην πορεία έγινε ΣΥΡΙΖΑ, είχε σχετική αναδική πορεία, για να απογειωθεί και να φτάσει να γίνει ως και κυβέρνηση όταν ανέλαβε την ηγεσία ο ιστορικός του πλέον ηγέτης Αλέξης Τσίπρας. Και όταν αυτός παραιτήθηκε το κόμμα κατέρρευσε!

-Ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές είχε εκλέξει 47 βουλευτές, με το κόμμα να αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση. Στην αρχή του τέταρτου χρόνου της κοινοβουλευτικής του θητείας έχει χάσει ήδη τα τέσσερα πέμπτα της κοινοβουλευτικής του δύναμης και έχει παραδώσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο ΠΑΣΟΚ που εξέλεξε στις κάλπες ως τρίτο κόμμα 32 βουλευτές! Ποτέ στην ιστορία της χώρας αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας δεν έχει αλλάξει «εν πλω», χωρίς δηλαδή να έχουν προηγηθεί εκλογές! Και αν δεν ήταν οι αντικαταστάσεις βουλευτών που παραιτούνται (πχ την έδρα του Συμεών Κεδίκογλου στην Εύβοια, αφού την αρνήθηκαν ο νυν γραμματέας της ΕΛΑΣ Μίλτος Χατζηγιαννάκης και ο πρώην υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, την έλαβε η Θεοδώρα Ακριώτου που παρέμεινε στον ΣΥΡΙΖΑ) η Κουμουνδούρου θα κινδύνευε αν οι εκλογές γινόταν στο τέλος της τετραετίας να μην διαθέτει Κοινοβουλευτική Ομάδα, να μην έχει δηλαδή τους 5 βουλευτές που απαιτούνται για ύπαρξη ΚΟ!!!

-Δεν υπάρχει προηγούμενο ένας υποψήφιος αρχηγός ενός κόμματος να καλεί τον συνυποψήφιό του να αποσύρει συναινετικά την υποψηφιότητά του για την ηγεσία, όπως συνέβη με τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου! Ούτε να δηλώνει πως αν βγει αρχηγός ο συνυποψήφιός του το κόμμα δεν μπαίνει στη Βουλή!

-Αδιανόητη είναι και η τακτική του Σωκράτη Φάμελλου που δήλωσε πως «θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ». Θα παραμείνει δηλαδή βουλευτής σε ένα κόμμα που η τωρινή ηγεσία τον έχει κατηγορήσει με εξευτελιστικό τρόπο για τη στρατηγική του και τις αποφάσεις του. Με την παρέμβασή του το βράδυ της Τετάρτης, πάντως, ο Σ. Φάμελλος άφησε απολύτως ανοιχτό το ενδεχόμενο ανεξαρτητοποίησής του.

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-Οι διεργασίες στην Κουμουνδούρου αφορούν μερίδα στελεχών για το προσωπικό τους μέλλον και όχι μια διαφορετική αντίληψη για την πολιτική, με εξαίρεση πρόσωπα όπως πχ ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος θα ήταν προτιμότερο για τον ίδιο να ιδρύσει δικό του κόμμα. Εξού και έξω από την Κουμουνδούρου, εκεί που γινόταν «μάχη για το ποιος θα παρκάρει», τώρα χωρούν να παρκάρουν ...τριαξονικά ! Ο κόσμος βλέπετε είναι αλλού!