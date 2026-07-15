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Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ απαντούν στα δημοσιεύματα για τον Σωκράτη Φάμελλο, υποστηρίζοντας ότι η παραίτησή του από την προεδρία της ΚΟ έχει καταγραφεί επίσημα στη Βουλή.

Στη διάψευση των αφηγημάτων περί της παραμονής του Σωκράτη Φάμελλου ως προέδρου της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησαν πηγές της Κουμουνδούρου.

Τον εν λόγω ισχυρισμό δεν επιβεβαιώνουν επίσης τα επίσημα πρακτικά της Βουλής, όπου έχει ανακοινωθεί η παραίτηση Φάμελλου.

Οι ίδιες πηγές κατηγόρησαν ορισμένους κύκλους ότι επιχειρούν να συντηρούν καθημερινά σενάρια περί εσωκομματικής κρίσης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως η διαδικασία λειτουργίας του κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ακολουθεί τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες.

«Κατανοούμε την αγωνία ορισμένων να συντηρούν καθημερινά σενάρια διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να εργαλειοποιεί τον θεσμό του Κοινοβουλίου ή να χρησιμοποιεί τον πρώην πρόεδρο του κόμματος για να κατασκευάζει ψευδείς εντυπώσεις», ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί «με σοβαρότητα, θεσμικότητα και απόλυτο σεβασμό στις διαδικασίες», προσθέτοντας πως «τα υπόλοιπα ανήκουν στη σφαίρα της προπαγάνδας».