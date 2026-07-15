Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έγραψε σε πανηγυρικό τόνο στο Facebook: «Επανήλθα! Για τρίτη φορά!».

Ο Παύλος Πολάκης επανενταχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με τον νέο γραμματέα Γιάννη Αμανατίδη να στέλνει σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Παύλος Πολάκης επανέρχεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά από την διαγραφή του, με τον ίδιο να γράφει σε πανηγυρικό τόνο στο Facebook: «Επανήλθα! Για τρίτη φορά!».

Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος Πολάκης είχε τεθεί εκτός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τον Φεβρουάριο του ‘23, ενώ την ίδια επιλογή είχε κάνει και ο Στέφανος Κασσελάκης τον Ιούλιο του ‘24, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος τον διέγραψε για τρίτη φορά τον περασμένο Μάιο.

Η ανάρτηση Πολάκη για την επιστροφή του

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4347022082207906&id=100007004708966&ref=embed_post}

H επιστολή του Γιάννη Αμαντίδη στον Νικήτα Κακλαμάνη για την επανένταξη Πολάκη

Επιστολή, με την οποία ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής, Ν. Κακλαμάνη, ότι ο βουλευτής Χανίων, Π. Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απέστειλε σήμερα το απόγευμα, ο νεοεκλεγείς γραμματέας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Αμανατίδης.

Η επιστολή έχει ως εξής:

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Αθήνα, 15 Ιουλίου 2026

Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

κ. Κακλαμάνη Νικήτα

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Θα ήθελα να σας δηλώσω, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης κατόπιν δηλώσεώς του, επανεντάσσεται στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.

Με εκτίμηση,

Αμανατίδης Ιωάννης

Γραμματέας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία»