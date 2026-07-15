Ο Παύλος Πολάκης επανενταχθηκε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με τον νέο γραμματέα Γιάννη Αμανατίδη να στέλνει σχετικό αίτημα στον πρόεδρο της Βουλής. Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Παύλος Πολάκης επανέρχεται στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ μετά από την διαγραφή του, με τον ίδιο να γράφει σε πανηγυρικό τόνο στο Facebook: «Επανήλθα! Για τρίτη φορά!».
Υπενθυμίζεται πως ο Παύλος Πολάκης είχε τεθεί εκτός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα τον Φεβρουάριο του ‘23, ενώ την ίδια επιλογή είχε κάνει και ο Στέφανος Κασσελάκης τον Ιούλιο του ‘24, ενώ ο Σωκράτης Φάμελλος τον διέγραψε για τρίτη φορά τον περασμένο Μάιο.
Η ανάρτηση Πολάκη για την επιστροφή του
{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4347022082207906&id=100007004708966&ref=embed_post}
H επιστολή του Γιάννη Αμαντίδη στον Νικήτα Κακλαμάνη για την επανένταξη Πολάκη
Επιστολή, με την οποία ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής, Ν. Κακλαμάνη, ότι ο βουλευτής Χανίων, Π. Πολάκης επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, απέστειλε σήμερα το απόγευμα, ο νεοεκλεγείς γραμματέας της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιάννης Αμανατίδης.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2026
Προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων
κ. Κακλαμάνη Νικήτα
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Θα ήθελα να σας δηλώσω, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του Κανονισμού της Βουλής, ότι ο Ανεξάρτητος Βουλευτής Χανίων, Παύλος Πολάκης κατόπιν δηλώσεώς του, επανεντάσσεται στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ.
Με εκτίμηση,
Αμανατίδης Ιωάννης
Γραμματέας Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία»