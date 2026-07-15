Οι δύο αστυνομικοί που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος έχουν προφυλακιστεί.

Εκατοντάδες κόσμου συγκεντρώθηκαν στα Προπύλαια απαντώντας στο κάλεσμα συλλογικοτήτων, οργανώσεων, φοιτητών και κομμάτων της Αριστεράς για πορεία διαμαρτυρίας για την δολοφονία του 20χρονου από πυρά αστυνομικών στο Άργος.

Με το σύνθημα «το κράτος δολοφονεί» οργανώσεις και συλλογικότητας διαμαρτυρήθηκαν και για τον θάνατο του εργαζόμενου στον Ασπρόπυργο.

«Να βάλουμε τέλος στις κρατικές δολοφονίες. Αφοπλισμός της αστυνομίας τώρα!» ζητούσαν οι διαδηλωτές απαιτώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη αλλά και να διερευνηθούν οι συνθήκες, που οδήγησαν στους δύο θανάτους. Αρκετοί δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, ανάμεσά τους κάθετοι οδοί στην Πανεπιστημίου όπως η Ιπποκράτους, παραμένουν κλειστές, προκαλώντας κυκλοφοριακό κομφούζιο.

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Η δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ο 20χρονος, τραυματίστηκε από πυροβολισμούς αστυνομικών, μετά από καταδίωξη στο Άργος. Νοσηλεύτηκε διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΚΑΤ αλλά κατέληξε λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ του Σαββάτου.

Στο σημείο βρέθηκαν 13 κάλυκες, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι δέχτηκε 7 σφαίρες στο κεφάλι.

Η μητέρα του ξέσπασε μιλώντας στους δημοσιογράφους λέγοντας ότι ο γιος της βρίσκονταν στο φάσμα του αυτισμού με 89% αναπηρία και είχε δυσκολία στην επικοινωνία. Είπε πως «είχε περιστατικό με βία αστυνομικό πέρσι. Και από εδώ κρυφά βγήκε, δεν τον άφηνα ποτέ να βγει μόνος του. Και κρυφά βγήκε επειδή ζεστάθηκε στο σπίτι και ήθελε να δροσιστεί. Να δροσιστεί, πήγε για μπάνιο. Έκανε μπάνιο και άρχισαν να τον παρακολουθούν από Ασίνη. Και μετά έγινε εκεί. Και βρήκε ότι έχει ξεχάσει το δίπλωμά του στο σπίτι. Γι’ αυτό φοβήθηκε, αγχώθηκε και προσπάθησε να φύγει. Επειδή δεν εμπιστεύτηκε πια».

Όπως ακούγεται στο ντοκουμέντο που έφερε στο φως η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, οι αστυνομικοί ρίχνουν κατά ριπάς με αποτέλεσμα ο νεαρός να δίνει πλέον μάχη για να κρατηθεί στην ζωή.

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