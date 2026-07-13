«2.200 λέξεις από τον πρωθυπουργό στον απολογισμό της εβδομάδας που πέρασε. Ούτε μία αφιερωμένη στο να εκφράσει τη συμπόνια του στη μάνα που έχασε τόσο σκληρά, τόσο απάνθρωπα το παιδί της».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, εξαπέλυσε επίθεση κατά του πρωθυπουργού με αφορμή την δολοφονία 20χρονου στο Άργος από αστυνομικά πυρά, κατηγορώντας τον για έλλειψη δημόσιας τοποθέτησης σχετικά με την υπόθεση.

Σε δήλωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά: «21 σφαίρες στον 20χρονο Θοδωρή. 2.200 λέξεις από τον πρωθυπουργό στον απολογισμό της εβδομάδας που πέρασε. Ούτε μία αφιερωμένη στο να εκφράσει τη συμπόνια του στη μάνα που έχασε τόσο σκληρά, τόσο απάνθρωπα το παιδί της».

Παράλληλα, εκφράζει τη συμπαράστασή της στην οικογένεια του θύματος, σημειώνοντας ότι «η σκέψη μας τη συντροφεύει στο αδιανόητο πένθος της».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ τονίζει ότι «θα κάνουμε τα πάντα ώστε ασφάλεια να μην είναι έννοια ανεξάρτητη από τη λογοδοσία και το σεβασμό του Ανθρώπου και η ενσυναίσθηση να μην χαθεί από την πολιτική..»