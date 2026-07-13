Κι όμως μπορεί ένα σπίτι να παραμείνει δροσερό χωρίς κλιματιστικό.

Ναι, η ζέστη αρχίζει και γίνεται αφόρητη. Ναι, αναμένονται και «μεγαλύτερες ζέστες» και δεν έχουμε όλοι κλιματιστικό. Τι κάνουμε λοιπόν;

Κι όμως υπάρχουν τρεις έξυπνοι τρόποι για να δροσίσετε ένα δωμάτιο χωρίς κλιματιστικό. Ιδανικά οι τρόποι αυτοί λειτουργούν και για ένα δροσερό δωμάτιο κατά τη διάρκεια της νύχτας ώστε να έχετε έναν ήρεμο και ξεκούραστο ύπνο.

Πρώτος τρόπος: Ο κλασικός ανεμιστήρας

Το κλειδί για να είναι δροσερό ένα δωμάτιο ή και ολόκληρο το σπίτι είναι να κυκλοφορεί ο αέρας. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ανεμιστήρας (αν δεν υπάρχει κλιματιστικό). Είτε πρόκειται για ανεμιστήρα οροφής ή περιστρεφόμενο ανεμιστήρα δαπέδου ή όχι, μπορεί να βοηθήσει. Ένας ανεμιστήρας βοηθά στην κυκλοφορία του αέρα στο δωμάτιο και γύρω από το σώμα σας προσφέροντας μια αίσθηση ανακούφισης και αυξάνοντας την πιθανότητα εξάτμισης του ιδρώτα.

Επίσης, παράγει «λευκό θόρυβο», ένα πρόσθετο πλεονέκτημα για τον αποκλεισμό άλλων ενοχλητικών ήχων κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Εναλλακτικά: Μπορείτε ακόμη και να κατασκευάσετε ένα αυτοσχέδιο κλιματιστικό γεμίζοντας ένα ρηχό τηγάνι με νερό και πάγο και τοποθετώντας έναν ανεμιστήρα έτσι ώστε να φυσάει κατά μήκος του τηγανιού προς το κρεβάτι σας.

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Δεύτερος τρόπος: Η λύση του αφυγραντήρα

Μπορεί η υγρασία να σας αρρωστήσει; Ναι, μπορεί. Η υψηλή υγρασία μπορεί να κάνει τη θερμοκρασία να φαίνεται σημαντικά υψηλότερη, οδηγώντας σε κινδύνους αφυδάτωσης, θερμικής εξάντλησης και θερμοπληξίας. Η υγρασία μπορεί επίσης να περιπλέξει υπάρχουσες παθήσεις, καθώς επιβαρύνει υπερβολικά το σώμα σας. Η χρήση ενός αφυγραντήρα μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της υγρασίας και να κάνει το δωμάτιο λιγότερο κολλώδες, πιο ξηρό και πολύ πιο άνετο. Λάβετε υπόψη ότι ορισμένα φάρμακα μπορούν να σας κάνουν πιο ευάλωτους στη ζέστη και την υγρασία.

Τρίτος τρόπος: Κλείστε στόρια και κουρτίνες

Ένας επίσης καλός τρόπος για να διατηρήσετε το σπίτι και το υπνοδωμάτιό σας κυρίως δροσερό είναι να κρατήστε τη ζέστη εκτός κατά τη διάρκεια της ημέρας κλείνοντας τα στόρια, τις κουρτίνες και τα παράθυρα. Εκτός αν φυσάει δροσερό αεράκι. Ανοίξτε ξανά τα παράθυρα το βράδυ, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πιθανώς χαμηλότερη και ο καθαρός αέρας μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αέρα.