Η πρόγνωση Καλλιάνου για θέρμη εισβολή και άνοδο του υδραργύρου - Πότε κορυφώνεται η ζέστη

Το θέρμομετρο παίρνει την ανιούσα για τα καλά με τον καιρό να κινείται σε άκρως καλοκαιρινούς ρυθμούς. Στην πρόγνωσή του για τις επόμενες μέρες ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος κάνει λόγο για θερμό κύμα που οδηγεί το θερμόμετρο στα ύψη με την ζέστη να κάνει δυναμικά την εμφάνισή της με 39αρια.

Ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες – Έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία την Τρίτη

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Τρίτη, με λίγες τοπικές μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρονότιας Πελοποννήσου, της Εύβοιας και της ανατολικής Μακεδονίας, κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες. Στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το Αιγαίο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 33 έως 36 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, τους 34 έως 36 βαθμούς στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ στα Επτάνησα θα αγγίξει τους 35 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 30 έως 34 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές να σημειώνονται στη νότια Κρήτη και σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 4 μποφόρ και τοπικά τα 5, ενώ στο Αιγαίο θα κυμανθούν στα 4 έως 6 μποφόρ, με πρόσκαιρες εντάσεις έως 7-8 μποφόρ στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα.

Στην Αττική προβλέπεται κυρίως ηλιοφάνεια, με μικρή πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα βόρεια τμήματα πριν από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ στον Σαρωνικό και 3 έως 5, τοπικά έως 6 μποφόρ, στο Νότιο Ευβοϊκό. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια, με πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές στα νοτιοανατολικά τμήματα της Χαλκιδικής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, με ανέμους 3 έως 5 μποφόρ, οι οποίοι σταδιακά θα στραφούν σε νοτιάδες και θα εξασθενήσουν.

Θερμή εισβολή προ των πυλών – Ανεβαίνει ο υδράργυρος έως τους 39°C

Από την Τετάρτη και μετά οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τους 36-38 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ μεγαλύτερη ζέστη αναμένεται σε περιοχές όπως η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Η κορύφωση της θερμής εισβολής αναμένεται την Πέμπτη, όταν ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς Κελσίου, κυρίως σε πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στην Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τη δυτική Ελλάδα. Στα νησιά οι θερμοκρασίες θα είναι ελαφρώς χαμηλότερες, ωστόσο η ζέστη θα παραμείνει αισθητή, ενώ οι βοριάδες στο Αιγαίο θα συνεχίσουν να πνέουν κατά διαστήματα ενισχυμένοι.υν.

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H πρόγνωση του Γιάννη Καλλιάνου

Την Τετάρτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 36-38 βαθμούς στα βόρεια και στα υπόλοιπα κεντρικά-νότια ηπειρωτικά (ιδίως Θεσσαλία), ενώ στα νησιά του Αιγαίου θα είναι 31-35 βαθμοί.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, με πιθανές τοπικές μπόρες μόνο στα βόρεια ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 38-39 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά (ειδικά Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία) και σε άλλες κεντρικές-νότιες περιοχές, ακόμα και 39 βαθμούς στην περιοχή του Αγρινίου, ενώ στα νότια νησιά θα είναι 32-36 βαθμοί.

Οι άνεμοι θα είναι βοριάδες, 3-5 μποφόρ στο Ιόνιο και τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, με τις ριπές να φτάνουν τα 7 μποφόρ.

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