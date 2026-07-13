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Τα γενέθλια και ο απολογισμός για όσα έχει καταφέρει.

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα, Δευτέρα 13 Ιουλίου, η Μαριάντα Πιερίδη και με μία διαφορετική ανάρτηση θέλησε να μοιραστεί ορισμένες από τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ερμηνεύτρια, που φέτος διαγωνίστηκε στο «Your Face Sounds Familiar», μέσω προσωπικής της ανάρτησης στα social media, προχώρησε σε έναν σύντομο αλλά ουσιαστικό απολογισμό στον οποίο αναφέρει όλους τους λόγους για τους οποίους γιορτάζει.

Στο ασπρόμαυρο στιγμιότυπο που μοιράστηκε, απεικονίζεται χαμογελαστή να κρατά στα χέρια της ένα κομμάτι τούρτα με τρία αναμμένα κεράκια, ενώ η ίδια φαίνεται ιδιαίτερα χαρούμενη και ήρεμη.

Στο συνοδευτικό της κείμενο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Σήμερα γιορτάζω. Όλα όσα έχτισα με αγάπη και υπομονή.

Την ηρεμία μου. Την υγεία μου. Τον γιο μου, που είναι η μεγαλύτερη ευλογία της ζωής μου.

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Την ευτυχία που έμαθα να βρίσκω μέσα μου. Και τη διαδρομή που με έφερε μέχρι εδώ.

Για όλα αυτά, νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη. Happy Birthday to me».

{https://www.instagram.com/p/DauZ4-ziTCC/?hl=el}