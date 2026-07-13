Ξεκίνησαν οι διακοπές για την Δέσποινα Βανδή και το Βασίλη Μπισμπίκη. Οι κοινές τους φωτογραφίες.

Στιγμιότυπα και φωτογραφίες από τις κοινές της διακοπές με τον Βασίλη Μπισμπίκη μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή, η οποία δείχνει να απολαμβάνει στιγμές ηρεμίας και χαλάρωσης πάνω σε σκάφος.

Η γνωστή ερμηνεύτρια, ποζάρει στο πλευρό του συντρόφου της απαθανατίζοντας μία από τις πιο τρυφερές τους στιγμές, ενώ και οι δύο τους δείχνουν να απολαμβάνουν τον ήλιο, τη θάλασσα και το καλοκαίρι τους.

Η ίδια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, δημοσίευσε, την Κυριακή 13 Ιουλίου, τις κοινές τους φωτογραφίες, ενώ στο συνοδευτικό κείμενο της ανάρτησης έγραψε χαρακτηριστικά:

«Αν η Ελλάδα ήταν εποχή θα ήταν φυσικά, Το καλοκαίρι!!! Να περνάτε όμορφα!!!».

{https://www.instagram.com/p/Das-GovDM3O/?hl=el&img_index=1}

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Μάλιστα, σε μία από τις φωτογραφίες του καρουζέλ που μοιράστηκε, απεικονίζεται η ίδια να απολαμβάνει το φρούτο της ποζάροντας με μαγιό στην πλώρη του φουσκωτού σκάφους.