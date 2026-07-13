«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον επιτιθέμενο στρατό αυτής της χώρας θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν».

Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για μία ακόμα φορά επανέλαβε πως θα επιβάλλει διόδια στα Στενά του Ορμούζ, μετά και την τελευταία κλιμάκωση.

Το Ιράν τη Δευτέρα απάντησε κατηγορηματικά πως δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να έχουν κανέναν ρόλο στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ.

«Υπό καμία συνθήκη δεν θα επιτρέψουμε στις ΗΠΑ να εμπλακούν στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ» δήλωσε ο Ebrahim Zolfaghari, ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Αρχηγείου Khatam al-Anbiya του Ιράν, στο κρατικό δίκτυο IRIB.

Οι ιρανικές δυνάμεις θα «απαντήσουν σκληρά σε οποιαδήποτε αναστάτωση και ανασφάλεια προκληθεί στην περιοχή» σημείωσε.

«Οποιαδήποτε συνεργασία με τις ΗΠΑ και υλικοτεχνική υποστήριξη προς τον επιτιθέμενο στρατό αυτής της χώρας θα θεωρηθεί πόλεμος κατά της κυριαρχίας και της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», τόνισε και απείλησε πως ο πόλεμος θα μπορούσε «να κατακλύσει όλες τις χώρες της περιοχής».

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Οι απειλές Τραμπ

«Θα κρατήσουμε τα Στενά.Πιθανότατα θα τα διαχειριζόμαστε. Θα γίνουμε ο φύλακας των Στενών. Ίσως μας αποκαλούν τον φύλακα-άγγελο των Στενών. Και θα πρέπει να αποζημιωνόμαστε γι' αυτό», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στο Fox News.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο ενεργειακό πέρασμα παγκοσμίως, καθώς από εκεί διέρχεται καθημερινά μεγάλο μέρος των παγκόσμιων εξαγωγών αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κάθε διατάραξη της ναυσιπλοΐας στην περιοχή έχει άμεσο αντίκτυπο στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, στα ναυτιλιακά κόστη και στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν για παράβαση της συμφωνίας και δεσμεύτηκε για περισσότερα, πιο ισχυρά πλήγματα.

«Ήταν μία τελειωμένη συμφωνία και την έσπασαν. Πάντα τις σπάνε (τις συμφωνίες) Είχαμε 20 συμφωνίες με αυτούς τους τύπους και έτσι θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά] ανέφερε δήλωσε του Λευκού Οίκου που επικαλείται δηλώσεις του Τραμπ.

«Είναι μία κακή ομάδα ανθρώπων. Είναι έτσι εδώ και πολύ καιρό» πρόσθεσε ο Τραμπ.