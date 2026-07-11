Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα σκληρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη, δηλώνοντας ότι έχει ήδη δώσει εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για στρατιωτική δράση, σε περίπτωση που το Ιράν επιχειρήσει ή ακόμη και σχεδιάσει τη δολοφονία του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως η Ουάσιγκτον διαθέτει ήδη «1.000 πυραύλους κλειδωμένους και έτοιμους», ενώ υποστήριξε ότι χιλιάδες ακόμη μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, εφόσον η ιρανική κυβέρνηση προχωρήσει σε οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον του.

«1.000 πύραυλοι είναι κλειδωμένοι και φορτωμένοι, με στόχο το Ιράν, ενώ χιλιάδες ακόμη θα ακολουθήσουν αμέσως, εάν η ιρανική κυβέρνηση υλοποιήσει ή επιχειρήσει να υλοποιήσει τις απειλές της για τη δολοφονία του εν ενεργεία προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή εμένα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι σχετικές διαταγές έχουν ήδη δοθεί προς τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, υποστηρίζοντας ότι ο στρατός των ΗΠΑ είναι «έτοιμος, πρόθυμος και ικανός» να εξαπολύσει συντριπτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης, εφόσον υπάρξει οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια από την Τεχεράνη.