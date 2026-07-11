Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει στις περισσότερες περιοχές, χωρίς ωστόσο να λείψουν οι πρόσκαιρες απογευματινές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά.

Με άκρως καλοκαιρινό καιρό θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο, αγγίζοντας τοπικά ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι αναμένονται κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς, της Πελοποννήσου και κατά τόπους της δυτικής Μακεδονίας, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Ανάλογες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να κυμαίνεται κοντά στους 33 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα πελάγη, φτάνοντας τα 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 7 μποφόρ, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών σε περιοχές με ξηρή βλάστηση.

Την Κυριακή το σκηνικό του καιρού δεν θα διαφοροποιηθεί σημαντικά.

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Η ηλιοφάνεια θα διατηρηθεί στις περισσότερες περιοχές, ενώ κατά τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ορεινά ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 35 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά ακόμη και τους 38 βαθμούς Κελσίου, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή των έντονα καλοκαιρινών συνθηκών.

Αναλυτική πρόγνωση

Κυριακή 12 Ιουλίου

Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις ενδέχεται να εμφανιστούν τις θερμές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, χωρίς γενικευμένα φαινόμενα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει τους 35-36 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Στη νησιωτική χώρα οι μέγιστες τιμές θα είναι χαμηλότερες λόγω των βοριάδων. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, γενικά 4 έως 5 μποφόρ.

Δευτέρα 13 Ιουλίου

Ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, όμως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά. Δεν αποκλείονται λίγες σύντομες μπόρες σε ορεινά τμήματα της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα κυμανθούν στους 34-36 βαθμούς. Στις πεδινές περιοχές της Θεσσαλίας, της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Στερεάς η ζέστη θα είναι εντονότερη.

Τρίτη 14 Ιουλίου

Γενικά αίθριος και ζεστός θα είναι ο καιρός. Η πιθανότητα βροχής θα είναι μικρή και θα περιορίζεται κυρίως στα βόρεια ορεινά το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει κατά τόπους τους 35-36 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθούν να επηρεάζουν το Αιγαίο με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Τετάρτη 15 Ιουλίου

Η ζέστη θα ενισχυθεί, με αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα. Στο εσωτερικό των ηπειρωτικών περιοχών ο υδράργυρος ενδέχεται να αγγίξει τους 36 βαθμούς και τοπικά να κινηθεί ελαφρώς υψηλότερα.

Η πρόγνωση των τελευταίων ημερών του πενθημέρου παρουσιάζει πάντως μεγαλύτερο βαθμό αβεβαιότητας και θα χρειαστεί επικαιροποίηση με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.