Μίνι ανατροπή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το «αντάρτικο» καθοδηγητικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίζεται ότι βρήκε μέσω διαδικτύου τα απαραίτητα μέλη του οργάνου, ώστε να συμπληρωθεί η απαραίτητη απαρτία και να ξεκινήσει η «συνεδρίαση» της Κεντρικής Επιτροπής.

Κι όμως, προς έκπληξη όλων, το «αντάρτικο» καθοδηγητικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίζεται ότι βρήκε μέσω διαδικτύου τα απαραίτητα μέλη του οργάνου, ώστε να συμπληρωθεί η απαραίτητη απαρτία και να ξεκινήσει η «συνεδρίαση» της Κεντρικής Επιτροπής.

Ανοιχτά την προτίμηση της προς τη Ρένα Δούρου, για τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε η Έλενα Ακρίτα.

Χαμηλή αρχική προσέλευση

Την εμφάνιση τους στο κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου έχει γίνει κάλεσμα για τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, από το «αντάρτικο» καθοδηγητικό κέντρο των Παύλου Πολάκη και Νίκου Παππά, έκαναν τα πρώτα μέλη του οργάνου που στηρίζουν την πρωτοβουλία τους.

Τα περισσότερα στελέχη που προέρχονται από την περιφέρεια και που βρίσκονται κοντά τους πολιτικά, αναμένεται να συνδεθούν μέσω διαδικτύου, καθώς η σύγχυση για το αν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση, δεν επέτρεψε τη μετάβαση τους στην Αθήνα. Κι όμως, προς έκπληξη όλων, το «αντάρτικο» καθοδηγητικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ, ισχυρίζεται ότι βρήκε μέσω διαδικτύου τα απαραίτητα μέλη του οργάνου, ώστε να συμπληρωθεί η απαραίτητη απαρτία και να ξεκινήσει η «συνεδρίαση» της Κεντρικής Επιτροπής.

Τι αναφέρει η πλειοψηφία

Από την πλευρά της πλειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας, υποστηρίζει ότι η σημερινή σύναξη δεν είναι «συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής» και ότι τα συντεταγμένα όργανα του κόμματος θα συνεδριάσουν την επόμενη εβδομάδα.

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Πάντως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Έλενα Ακρίτα εξέφρασε ανοιχτά την προτίμησή της προς τη Ρένα Δούρου, για τη θέση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.