Οι βουλευτές θα κληθούν μέσα στην εβδομάδα να εκλέξουν το νέο πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όμως, ο Χανιώτης βουλευτής έχει τεθεί εκτός από τον πρώην πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο. Τώρα που δεν υπάρχει πρόεδρος, δεν μπορεί και να επανέλθει, άρα και να διεκδικήσει την προεδρία.

Ως κακόγουστο αστείο εξελίσσεται η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, στον «απόηχο» της παραίτησης του Σωκράτη Φάμελλου, καθώς στην Κουμουνδούρου έχουν προκύψει δύο διαφορετικά καθοδηγητικά κέντρα, που δίνουν εντελώς αντιφατικές οδηγίες προς τα μέλη των οργάνων.

Από τη μία πλευρά το νόμιμο, που αποτελείται από τη συντριπτική πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας, όπου το βάρος σηκώνουν η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά και η επικεφαλής του οργανωτικού, Ελένη Συμεωνίδου. Από την άλλη, υπάρχουν όσοι αυτοανακηρύχθηκαν ως πλειοψηφία, δηλαδή οι Παύλος Πολάκης, Ρένα Δούρου και Νίκος Παππάς, που ζητούν επί της ουσίας τα «κλειδιά» του κόμματος εδώ και τώρα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και μπροστά στον κίνδυνο να έρθει η πλήρης απαξίωση του κόμματος για θέματα που μπορούν να λυθούν σε μια εβδομάδα από σήμερα, αργά το βράδυ της Παρασκευής επιχειρήθηκε να βρεθεί συμβιβαστική λύση και να μην διαλυθεί το κόμμα, σε ζωντανή μετάδοση έξω από το ξενοδοχείο που είχε προγραμματιστεί να γίνει η «κανονική», αρχική συνεδρίαση.

Κάλεσμα από τους «αντάρτες»…

Ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς, ζήτησαν να μην αναβληθεί η Κεντρική Επιτροπή, παρά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου. Η Αναστασία Σαπουνά -που μέσα σε όλα τα εκτελεί χρέη προέδρου- αρνήθηκε τα όσα ζήτησαν οι δύο παραπάνω και προχώρησαν στην ακύρωση της συνεδρίασης, συγκαλώντας για την επόμενη εβδομάδα την Πολιτική Γραμματεία.

Παρά ταύτα, οι κ.κ. Πολάκης και Παππάς, συγκάλεσαν χθες, από μόνοι τους τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, η οποία εξελίχθηκε σε φιάσκο, καθώς πλην της Ρένας Δούρου και του Γιώργου Παναγιωτόπουλου, δεν αποκρίθηκε άλλο στέλεχος στο κάλεσμα τους. Παρά τη χθεσινή αποτυχία, επιμένουν στη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής, σήμερα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Προσπερνώντας όλα τα «τεχνικά» ζητήματα και καθαρά σε πολιτικό επίπεδο, στην Κουμουνδούρου έχουν εμφανιστεί δύο διαφορετικά καθοδηγητικά κέντρα. Ένα «νόμιμο», από την πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας, το οποίο καλεί τα όργανα την επόμενη εβδομάδα και ένα «αντάρτικο», από τους Παύλο Πολάκη και Νίκο Παππά.

Χωρίς αίθουσα και χωρίς πλειοψηφία (;)

Μέσα σε αυτό το κλίμα, το κάλεσμα της μειοψηφίας της Πολιτικής Γραμματείας, επιμένει να πραγματοποιηθεί σήμερα η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ωστόσο, υπάρχουν μια σειρά από μεγάλα ζητήματα που κανείς δεν ξέρει αν έχουν επιλυθεί.

Αρχικά, παρά τις διαβεβαιώσεις συνεργατών του Παύλου Πολάκη ότι έχουν μαζί τους σίγουρο το 50+1% των μελών του οργάνου, δηλαδή 135 άτομα, υπάρχουν πρόσωπα με οργανωτική εμπειρία που βρίσκονται κοντά τους, που πιστεύουν ότι μια τέτοια εκτίμηση δεν είναι ρεαλιστική.

Επομένως, λένε οι ίδιες πηγές, υπάρχει κίνδυνος επανάληψης της χθεσινής κατάστασης και στο τέλος να μην υπάρχει απαρτία, επομένως να μη γίνει συνεδρίαση. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν και αρκετά προβλήματα δευτερευούσης σημασίας.

Αρχικά, κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι υπάρχει ακόμη και αίθουσα για να συνεδριάσουν οι «αντάρτες». Η Κουμουνδούρου, ισχυρίζεται ότι έχει ακυρώσει την αίθουσα του ξενοδοχείου όπου ήταν προγραμματισμένη η συνεδρίαση. Επίσης, έχει ακυρώσει την κάλυψη της ΕΡΤ, έχουν πει στους εργαζόμενους του κόμματος να μην πάνε για να κάνουν τη γραφειοκρατική δουλειά, ενώ ακύρωσαν ακόμα και τους ανθρώπους που κάνουν τη μετάδοση στη νοηματική γλώσσα.

Πάντως, πρόσωπο από τη μειοψηφία ισχυρίζονταν ότι η αίθουσα, τουλάχιστον, υπάρχει…

Συμβιβασμός στο παρά πέντε;

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πρόσωπα από τη μειοψηφία που φοβούνται ακόμη ένα πλήγμα στην αξιοπιστία του κόμματος, προσπαθούσαν μέχρι αργά το βράδυ της Παρασκευής να βρουν μια συμβιβαστική λύση, μέχρι να έρθει η τελική σύγκρουση, με καθαρά πολιτικό διακύβευμα και όχι για οργανωτικά.

Δηλαδή, να καταγγείλει πολιτικά την Αναστασία Σαπουνά για την άρνησή της να συγκαλέσει τα όργανα και στη συνέχεια να λάβουν μέρος στις επερχόμενες «νόμιμες» συνεδριάσεις, εκτιμώντας ότι θα κερδίσουν εκεί το κόμμα.

Στοχεύουν τον Πολάκη;

Πάντως, αν όντως προχωρήσουν τα πράγματα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του «νόμιμου» καθοδηγητικού κέντρου, τότε υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Το βασικό φαβορί για την εκλογή προέδρου από τη βάση, ο Παύλος Πολάκης, δεν μπορεί να διεκδικήσει την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Οι βουλευτές θα κληθούν μέσα στην εβδομάδα να εκλέξουν το νέο πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Όμως, ο Χανιώτης βουλευτής έχει τεθεί εκτός από τον πρώην πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο. Τώρα που δεν υπάρχει πρόεδρος, δεν μπορεί και να επανέλθει, άρα και να διεκδικήσει την προεδρία.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν, ότι ο στόχος ακόμα και από στελέχη των «ανταρτών» είναι να «κόψουν» τον κ.Πολάκη από την ηγεσία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και σε δεύτερο χρόνο, από το ίδιο το κόμμα.