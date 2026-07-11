Πολλοί χρησιμοποιούν το αλουμινόχαρτο καθημερινά στην κουζίνα και αμέσως μετά το πετούν στα σκουπίδια.

Ένα απλό κομμάτι αλουμινόχαρτο μπορεί να έχει μια δεύτερη χρήση και να βοηθήσει στην απομάκρυνση επίμονων αλάτων και λεκέδων από νερό επαναφέροντας τη γυαλάδα σε μεταλλικές επιφάνειες, όπως οι βρύσες.



Ειδικοί στον καθαρισμό, όπως αναφέρει το economictimes, υποστηρίζουν ότι μια τσαλακωμένη μπάλα από αλουμινόχαρτο μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ήπιο εργαλείο τριψίματος, απομακρύνοντας τα άλατα χωρίς να προκαλεί εύκολα ζημιές στις περισσότερες επιφάνειες από χρώμιο ή ανοξείδωτο ατσάλι.

Γιατί δημιουργούνται οι λευκοί λεκέδες στις βρύσες

Αν έχετε παρατηρήσει έναν λευκό, σαν κιμωλία, δακτύλιο γύρω από τη βάση της βρύσης σας, πιθανότατα πρόκειται για άλατα από το λεγόμενο «σκληρό νερό».

Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS), το σκληρό νερό περιέχει αυξημένες ποσότητες διαλυμένων μετάλλων, κυρίως ασβεστίου και μαγνησίου. Όταν το νερό εξατμίζεται πάνω σε μια επιφάνεια, τα μέταλλα παραμένουν και δημιουργούν μια σκληρή λευκή επίστρωση.

Τα άλατα αυτά δεν θεωρούνται επικίνδυνα για την υγεία, όμως είναι ιδιαίτερα επίμονα και μπορούν να κάνουν ακόμη και έναν καινούργιο νεροχύτη ή μια γυαλιστερή βρύση να δείχνουν παλιά και παραμελημένα.

Πριν αγοράσετε κάποιο ακριβό εμπορικό καθαριστικό, ίσως αξίζει να δοκιμάσετε ένα αντικείμενο που πιθανότατα υπάρχει ήδη στο συρτάρι της κουζίνας σας.

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Πώς λειτουργεί το αλουμινόχαρτο στον καθαρισμό

Η αποτελεσματικότητα του αλουμινόχαρτου βασίζεται σε δύο παράγοντες: στη μηχανική δράση του τριψίματος και σε μια ήπια χημική αντίδραση.

Όταν το αλουμινόχαρτο τσαλακώνεται σε μπάλα, αποκτά μια τραχιά αλλά σχετικά μαλακή επιφάνεια. Αυτή η υφή βοηθά να αποκολληθούν τα ξεραμένα υπολείμματα μετάλλων χωρίς να είναι τόσο επιθετική όσο το σύρμα καθαρισμού.

Σε αντίθεση με το ατσάλινο σύρμα, το αλουμίνιο είναι πιο μαλακό μέταλλο και συνήθως δεν χαράζει εύκολα γυαλισμένες επιφάνειες, γι’ αυτό και χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για τον καθαρισμό σχαρών ψησταριάς και καμένων μαγειρικών σκευών.

Παράλληλα, υπάρχει και μια χημική εξήγηση. Το αλουμίνιο μπορεί να συμμετέχει σε ηλεκτροχημικές αντιδράσεις όταν έρχεται σε επαφή με άλλα μέταλλα και νερό, μεταφέροντας ηλεκτρόνια από τη μία επιφάνεια στην άλλη. Η ίδια αρχή εξηγεί γιατί το αλουμινόχαρτο μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση της λάμψης σε ασημικά.

Πώς να καθαρίσετε τη βρύση με αλουμινόχαρτο

Η διαδικασία είναι απλή:

Κόψτε ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και τσαλακώστε το σε μια μπάλα.

Μην το πιέσετε υπερβολικά ώστε να γίνει συμπαγές, καθώς η τραχιά υφή είναι αυτή που βοηθά στον καθαρισμό.

Για πιο δύσκολους λεκέδες, βρέξτε το ελαφρά με νερό ή βουτήξτε το σε λίγο λευκό ξύδι.

Τρίψτε απαλά τη βρύση με κυκλικές κινήσεις στα σημεία όπου υπάρχουν άλατα.

Ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό και σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.

Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, είναι πιθανό το αλουμινόχαρτο να σκουρύνει ή να χάσει τη λάμψη του. Αυτό είναι φυσιολογικό και δείχνει ότι απομακρύνει υπολείμματα από τη μεταλλική επιφάνεια.

Πού χρειάζεται προσοχή

Το κόλπο λειτουργεί καλύτερα σε ελαφριές ή μέτριες επικαθίσεις αλάτων. Σε πολύ παλιές και σκληρές στρώσεις μπορεί να χρειαστεί πρώτα μούλιασμα με λευκό ξύδι ώστε να μαλακώσουν τα άλατα.

Επίσης, δεν είναι όλες οι επιφάνειες κατάλληλες. Σε βρύσες με ματ φινίρισμα, βουρτσισμένο μέταλλο ή ειδικές προστατευτικές επιστρώσεις, καλό είναι να δοκιμάσετε πρώτα σε ένα μικρό, κρυφό σημείο.

Η χρήση γαντιών μπορεί επίσης να βοηθήσει, καθώς προστατεύει τα χέρια και προσφέρει καλύτερο κράτημα κατά το τρίψιμο.

Δεν καθαρίζει μόνο βρύσες

Η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες μεταλλικές επιφάνειες όπου συσσωρεύονται άλατα ή εμφανίζεται θαμπάδα.

Μπορεί να βοηθήσει σε:

κεφαλές ντους

μεταλλικά καλύμματα αποχετεύσεων

περιγράμματα μπανιέρας

χρωμιωμένα μέρη ποδηλάτων

μεταλλικά πόδια επίπλων

παλιά μαχαιροπίρουνα

Ωστόσο, πρέπει να αποφεύγεται σε ανοδιωμένο αλουμίνιο ή χρυσά εξαρτήματα, καθώς η τριβή μπορεί να προκαλέσει θαμπάδα αντί για γυάλισμα.

Μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί το αλουμινόχαρτο;

Δεν χρειάζεται να πετάξετε αμέσως τη χρησιμοποιημένη μπάλα αλουμινόχαρτου. Αν παραμένει σε καλή κατάσταση, μπορείτε να την ξεπλύνετε και να τη χρησιμοποιήσετε ξανά για μικρότερες εργασίες καθαρισμού.

Όταν πλέον φθαρεί ή λερωθεί υπερβολικά, μπορεί να οδηγηθεί στην ανακύκλωση, εφόσον είναι αρκετά καθαρή. Ένα απλό ξέπλυμα πριν την απόρριψη βοηθά ώστε να μην καταλήξει άσκοπα σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Η δημοτικότητα τέτοιων λύσεων αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, καθώς πολλοί καταναλωτές αναζητούν οικονομικούς τρόπους καθαρισμού με λιγότερα χημικά και λιγότερα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης.

Το αλουμινόχαρτο δεν λύνει το πρόβλημα του σκληρού νερού στην πηγή του. Σε σπίτια με έντονη και συνεχή συσσώρευση αλάτων, η μακροπρόθεσμη λύση μπορεί να είναι ένα σύστημα αποσκλήρυνσης νερού.

Για έναν όμως επίμονο λευκό δακτύλιο γύρω από τη βρύση, ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο που υπάρχει ήδη στην κουζίνα μπορεί να αποδειχθεί ένα απλό, οικονομικό και αποτελεσματικό εργαλείο καθαρισμού.