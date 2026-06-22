Η διατήρηση των οικοπέδων σε καθαρή κατάσταση αποτελεί συνεχή υποχρέωση των ιδιοκτητών.

Ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουνίου, η προθεσμία που είχε δοθεί στους ιδιοκτήτεςοικοπέδων για την ολοκλήρωση του καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην αρμόδια ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Από αύριο οι αρμόδιες Αρχές αναμένεται να εντείνουν τους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις στο πλαίσιο της αντιπυρικής προστασίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, έως και την Κυριακή είχαν καταχωριστεί περίπου 685.000 δηλώσεις καθαρισμού, αριθμός ελαφρώς μειωμένος σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επισημαίνουν ότι η έγκαιρη συμμόρφωση των πολιτών αποτελεί βασικό παράγοντα για τον περιορισμό του κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών κατά τους θερινούς μήνες.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ευθύνη τους δεν σταματά με την υποβολή της δήλωσης. Η διατήρηση των οικοπέδων σε καθαρή κατάσταση αποτελεί συνεχή υποχρέωση καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως και τα τέλη Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που η βλάστηση αναπτυχθεί εκ νέου ή συσσωρευτούν εύφλεκτα υλικά, απαιτείται νέος καθαρισμός ώστε να διατηρείται το επίπεδο ασφάλειας.

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Τα πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Οι προβλεπόμενες κυρώσεις είναι αυστηρές.

Πρόστιμο 500 ευρώ επιβάλλεται σε όσους δεν έχουν καθαρίσει το οικόπεδό τους και δεν έχουν υποβάλει τη σχετική δήλωση, ενώ όσοι πραγματοποίησαν τον καθαρισμό αλλά παρέλειψαν να ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική διαδικασία αντιμετωπίζουν πρόστιμο 100 ευρώ.

Ακόμη πιο σοβαρές είναι οι συνέπειες για την υποβολή ψευδών στοιχείων, καθώς προβλέπεται χρηματική ποινή 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Ποιες εργασίες πρέπει να γίνουν

Οι εργασίες που απαιτούνται περιλαμβάνουν την απομάκρυνση ξερών και σπασμένων δέντρων, κλαδιών που βρίσκονται κοντά σε κτίσματα, ξερών χόρτων, πεσμένων φύλλων και γενικότερα κάθε εύφλεκτης φυτικής ύλης.

Παράλληλα, προβλέπεται η αποκλάδωση των δέντρων, η αραίωση της θαμνώδους βλάστησης, καθώς και η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και απορριμμάτων που μπορεί να λειτουργήσουν ως εστίες ανάφλεξης.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι ο καθαρισμός των οικοπέδων δεν αποτελεί μόνο μια τυπική διοικητική υποχρέωση, αλλά ένα ουσιαστικό μέτρο πρόληψης για την προστασία ανθρώπινων ζωών, κατοικιών και φυσικών οικοσυστημάτων. Ιδιαίτερα κατά τις περιόδους υψηλών θερμοκρασιών και έντονων ανέμων, ακόμη και μικρές ποσότητες ξερής βλάστησης μπορούν να συμβάλουν στην ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς.