Η έρευνα της Real Polls για τo Protagon.gr, καταγράφει μείωση της «ψαλίδας» με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει μείωση μίας, σχεδόν, μονάδας, φτάνοντας στο 28,3%, την ώρα που η ΕΛΑΣ κάνει «άλμα» 5,3 μονάδων, φτάνοντας το 21,4, με τη διαφορά να βρίσκεται κάτω από 7 μονάδες.

«Χαμόγελα» στην Αμαλίας έχουν σκορπίσει οι δημοσκοπήσεις των τελευταίων τριών εβδομάδων, καθώς όλες καταγράφουν ότι η ΕΛΑΣ παραμένει σταθερά στη δεύτερη θέση, μειώνοντας τη διαφορά από την προπορευόμενη Νέα Δημοκρατία και αυξάνοντας την απόσταση της από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Καρυστιανού.

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να «πυκνώσει» από σήμερα κιόλας τις δημόσιες παρεμβάσεις του, ενώ το Σάββατο, στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί και η ανάδειξη της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης, ολοκληρώνοντας την οργανωτική διάταξη της.

«Χαμόγελα» για τις δημοσκοπήσεις

Με την ανακοίνωση της ίδρυσης της, η ΕΛΑΣ βρέθηκε ακαριαία στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων. Μάλιστα, όλες οι έρευνες των πρώτων εβδομάδων, χωρίς καμία εξαίρεση, έδειξαν τα στοιχεία. Φαίνεται, όμως, ότι στο επόμενο «κύμα» που ξεκίνησε ήδη και θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, θα καταγράφονται ακόμα πιο θετικά στοιχεία για τη Συμπαράταξη.

Η έρευνα της Real Polls για τo Protagon.gr, καταγράφει μείωση της «ψαλίδας» με τη Νέα Δημοκρατία, καθώς στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει μείωση μίας, σχεδόν, μονάδας, φτάνοντας στο 28,3%, την ώρα που η ΕΛΑΣ κάνει «άλμα» 5,3 μονάδων, φτάνοντας το 21,4, με τη διαφορά να βρίσκεται κάτω από 7 μονάδες.

Ταυτόχρονα, αυξάνει τη διαφορά από την τρίτη -σύμφωνα με τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση- Ελπίδα για τη Δημοκρατία, που καταγράφει 11,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τέταρτο, με 9,9%. Με βάση, πάντα, τα παραπάνω νούμερα, η Συμπαράταξη πετυχαίνει τον πρώτο στόχο που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας και βάζει «πλώρη» για τον δεύτερο -και ιδιαιτέρως δύσκολο- που είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές.

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Όπως είναι λογικό, οι δημοσκοπήσεις προκαλούν συγκρατημένα «χαμόγελα» στην Αμαλίας, με τους συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού να αναφέρουν ότι η δουλειά θα συνεχιστεί στην ίδια ένταση.

Έρχεται η Πολιτική Επιτροπή

Ο Αλέξης Τσίπρας θα συνεχίσει την οικοδόμηση της ΕΛΑΣ. Το Σάββατο, στην πανηγυρική πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Συμπαράταξης, θα ανακοινωθεί το ενδιάμεσο όργανο, η Πολιτική Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται από 75 άτομα. Με αυτό τον τρόπο θα ολοκληρωθεί η οργανωτική δομή σε επίπεδο κεντρικής καθοδήγησης και θα ακολουθήσουν οι περιφερειακές επιτροπές, που θα στηθούν σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες.

Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα πυκνώσει τις επόμενες ημέρες τις δημόσιες εμφανίσεις του. Μάλιστα, δεν θα περιμένει τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου για να πει τα όσα θέλει, καθώς θα παρέμβει δημόσια με τηλεοπτική συνέντευξη στο δελτίο ειδήσεων του Alpha.

Από φθινόπωρο οι «πρώην»

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να αλλάξει στρατηγική. Επενδύει στα νέα πρόσωπα, παρά ορισμένα «φάλτσα», τα οποία εκτιμά ότι θα διορθωθούν όταν η Συμπαράταξη παρουσιάσει ολοκληρωμένες τις προγραμματικές της θέσεις.

Πάντως, οι εξελίξεις και οι ανακοινώσεις των οργάνων φαίνεται ότι «παγώνουν» -προς ώρας- τις ανεξαρτητοποιήσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, που θέλουν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ. Η συζήτηση για τους πρώην συντρόφους από την Κουμουνδούρου, θα ανοίξει ξανά από τον Σεπτέμβριο.