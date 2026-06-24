«Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν. Να σπείρουν την διχόνοια. Ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή διαίρει και βασίλευε» σημειώνει μεταξύ άλλων η Μαρία Καρυστιανού.

Στον απόηχο των σημερινών αποχωρήσεων δύο στελεχών από το κόμμα της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» η Μαρία Καρυστιανού πήρε θέση με μια αιχμηρή ανάρτηση κάνοντας λόγο για οργανωμένη προσπάθεια υπονόμευσης του εγχειρήματος. Στην ανάρτησή της, η επικεφαλής του κόμματος υποστήριξε ότι το κόμμα βρίσκεται στο στόχαστρο επιθέσεων, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα και αναφορές σε «λάσπη», «συκοφαντίες» και «πρόθυμους» που επιχειρούν να πλήξουν την πορεία του πολιτικού σχηματισμού.

«Κόντρα στον πόλεμο συνεχίζουμε»

Στο ίδιο μήνυμα, η ίδια έκανε λόγο για επιθέσεις από ένα «βολεμένο και διεφθαρμένο σύστημα», το οποίο ενοχλείται από την απήχηση που φαίνεται να αποκτά το νέο πολιτικό εγχείρημα. Όπως σημειώνει μεταξύ άλλων «Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν. Να σπείρουν την διχόνοια.Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση.

Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε! Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους.» Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το κόμμα παραμένει ενεργό και προσηλωμένο στους στόχους του, στέλνοντας μήνυμα ενότητας προς τα μέλη παρά τις εσωτερικές αναταράξεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

Το Κίνημά μας ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ έκλεισε ήδη ένα μήνα ζωής! Ακόμη και μέσα σε αυτόν τον σύντομο χρόνο, ο πόλεμος κλιμακώνεται πανταχόθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζονται ακατάπαυστα και εντατικά. Αυτό μας χαροποιεί! Διότι σημαίνει ότι τα πάμε πολύ καλά! Οι πολίτες καταλαβαίνουν! Η αλήθεια δεν κρύβεται, ούτε και αλλοιώνεται! Είναι πάνω από ξεκάθαρο ότι το βολεμένο, διεφθαρμένο και υποκινούμενο σύστημα μάχεται ένα κίνημα ζωντανό και ενεργό, που το διεμβολίζει και βάζει ως προτεραιότητά του τους πολίτες, προτάσσοντας τη λύση των προβλημάτων που πλήττουν την καθημερινότητά τους!

Στη σκοτεινή αυτή δράση εναντίον μας οι απειλούμενοι από την ύπαρξή μας επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Προσπαθούν να μας (δια)σπάσουν. Να σπείρουν την διχόνοια.

Ακολουθώντας τη γνωστή συνταγή: διαίρει και βασίλευε. Τα δόλια κίνητρα αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα ευτυχώς γίνονται αντιληπτά, κάποτε νωρίς, κάποτε με καθυστέρηση. Σημασία έχει ότι έστω και αργά όλα και όλοι αποκαλύπτονται. Κόντρα στον πόλεμο λοιπόν, συνεχίζουμε. Δεν πτοούμαστε, δεν παραιτούμαστε, δεν καμπτόμαστε! Πολεμάμε και αγωνιζόμαστε μέχρι τέλους. Γιατί τα κίνητρά μας είναι αγνά, και όχι δόλια και υποχθόνια.

Μαζί σας. Μαζί με τα παιδιά μας, για τα παιδιά μας. Για μια Ελλάδα πραγματικά ελεύθερη από διαπλοκή, σήψη, φτωχοποίηση και εκμετάλλευση. Επιτέλους! Μαζί για τη Δημοκρατία και τη Δικαιοσύνη!!

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Ηχηρή αποχώρηση Κοκοτσάκη - Εκτός κόμματος και ο Παπανικολάου

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα την αποχώρησή τους κόμμα ανακοίνωσαν δύο στελέχη, εκφράζοντας επιφυλάξεις για τη λειτουργία και την εσωτερική οργάνωση του εγχειρήματος. Ο τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Βασίλης Κοκοτσάκης, αποχώρησε δηλώνοντας ότι το εγχείρημα «ακολούθησε διαφορετικό δρόμο» από αυτόν που είχε αρχικά αντιληφθεί, αφήνοντας αιχμές για την πορεία και τη δομή της κίνησης. Παράλληλα, την αποχώρησή του γνωστοποίησε και ο Πτέραρχος ε.α. Αθανάσιος Παπανικολάου, ο οποίος ανέφερε ότι η εικόνα που είχε σχηματίσει για το εγχείρημα διαφέρει από την πραγματική του λειτουργία στην πορεία. Όπως υποστήριξε, αρχικά θεώρησε ότι επρόκειτο για ένα ανοιχτό κίνημα πολιτών με συμμετοχικές διαδικασίες και διάλογο, ωστόσο στη συνέχεια διαπίστωσε όπως είπε ότι η οργάνωση και η λειτουργία του ήταν διαφορετικές από τις προσδοκίες του. Οι δύο αποχωρήσεις έρχονται να προστεθούν σε ένα κλίμα εσωτερικών αναταράξεων που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα στο κόμμα, λίγες εβδομάδες μετά τη δημιουργία του.

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