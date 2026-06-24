Με αιχμηρές τοποθετήσεις για τη λειτουργία του κόμματος αποχώρησαν οι Βασίλης Κοκοτσάκης και Αθανάσιος Παπανικολάου από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Μετά την αποχώρηση με του Βασίλη Κοκοτσάκη, τεχνικού σύμβουλου οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», άλλο ένα στέλεχος γνωστοποίησε ότι πλέον δεν έχει καμία συμμετοχή στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο λόγος για τον Πτέραρχο ε.α., Αθανάσιο Παπανικολάου, ο οποίος τόνισε πως «η λειτουργία της κίνησης διέφερε από την εικόνα που είχα αρχικά σχηματίσει».

«Στήριξα την πρωτοβουλία αυτή, αποστέλλοντας ένα βίντεο με τις θέσεις μου για εθνικά θέματα, το οποίο μου ζητήθηκε από την κυρία Καρυστιανού και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε στη διακήρυξη και την προβολή της κίνησης. Το έπραξα θεωρώντας ότι συμμετείχα στη δημιουργία ενός κινήματος πολιτών με συμμετοχή μελών, συλλογικές διαδικασίες και διάλογο», ανέφερε στη ραδιοφωνική εκπομπή ΠΥΞΙΔΑ στον Politica 89.8 και συμπλήρωσε:

«Στην πορεία, όμως, διαπίστωσα ότι η λειτουργία της κίνησης διέφερε από την εικόνα που είχα αρχικά σχηματίσει. Παρατήρησα ότι το εγχείρημα οργανωνόταν από συγκεκριμένη ομάδα προσώπων, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από στελέχη που είχαν αποχωρήσει από το κόμμα ΝΙΚΗ, και όχι μέσω διαδικασιών στις οποίες συμμετείχε ευρύτερα η βάση των πολιτών. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την αρχική αυτή εκτίμηση».

Ο Αθανάσιος Παπανικολάου τόνισε πως «Τελικώς, η εικόνα που διαμόρφωσα στην πορεία ήταν διαφορετική από εκείνη που αρχικά είχα αντιληφθεί.

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Για τον λόγο αυτό δεν έχω πλέον καμία σχέση, καμία συμμετοχή και καμία πολιτική αναφορά στην κίνηση αυτή».

Αποχώρηση με αιχμές από Κοκοτσάκη

«Το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, γνωστοποιώντας μέσω δημόσιας ανάρτησης την αποχώρησή του από το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού.

Στην ανάρτησή του ο κ. Κοκοτσάκης κάνει λόγο για σοβαρές οργανωτικές αδυναμίες και έλλειψη θεσμικής λειτουργίας, υποστηρίζοντας ότι «κανένα Κίνημα Πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο».

Ο τίτλος μάλιστα της ανάρτησής του είναι: «ΜΙΑ ΚΑΘΑΡΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ & ΜΙΑ ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΩ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΗΚΑΝ».

Αναλυτικά:

«Αισθάνομαι την ανάγκη, μετά τη δημόσια ανακοίνωση της αποχώρησής μου, να απευθυνθώ προσωπικά σε όλους εκείνους τους φίλους, συναγωνιστές και πολίτες που επηρεάστηκαν από τη δική μου στάση και επιλογή να στηρίξω το συγκεκριμένο πολιτικό εγχείρημα.

Πολλοί από εσάς δεν γνωρίσατε το εγχείρημα αυτό μέσα από κομματικούς μηχανισμούς ή δημόσιες καμπάνιες. Το γνωρίσατε μέσα από εμένα, μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις μου.

Μέσα από την προσωπική σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε όλα αυτά τα χρόνια στον κοινό αγώνα για την αλήθεια στην υπόθεση των Τεμπών. Γι’ αυτό θεωρώ ότι σας οφείλω μια καθαρή κουβέντα.

Όταν στήριξα τη δημιουργία αυτού του φορέα, το έκανα πιστεύοντας ειλικρινά ότι επιχειρούσαμε να οικοδομήσουμε κάτι διαφορετικό: Ένα πραγματικό Κίνημα Πολιτών. Έναν χώρο συμμετοχής, συλλογικότητας, δημοκρατίας και διαφάνειας.

Αυτό πίστεψα. Αυτό υποστήριξα. Αυτό σας μετέφερα.

Σήμερα, μετά από μήνες προσπαθειών, προτάσεων, παρεμβάσεων και αναμονής, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το εγχείρημα ακολούθησε διαφορετικό δρόμο από εκείνον που οραματίστηκα και για τον οποίο ζήτησα τη δική σας εμπιστοσύνη.

Για τον λόγο αυτό αισθάνομαι ότι οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη.

Όχι γιατί ενήργησα με σκοπιμότητα ή γιατί σας παραπλάνησα συνειδητά. Αλλά γιατί σας κάλεσα να πιστέψετε σε μια προοπτική που τελικά δεν εξελίχθηκε όπως όλοι ελπίζαμε.

Η συγγνώμη αυτή είναι για μένα πράξη ευθύνης. Στη ζωή μας δεν κρινόμαστε μόνο από τις επιτυχίες μας, κρινόμαστε και από την ειλικρίνεια με την οποία αναγνωρίζουμε τις λανθασμένες εκτιμήσεις μας.

Θέλω όμως να γνωρίζετε και κάτι ακόμη: Δεν μετανιώνω για τον αγώνα, δεν μετανιώνω για την προσπάθεια, δεν μετανιώνω για την πίστη ότι οι πολίτες μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό που αλλάζει σήμερα δεν είναι οι αξίες μου, αλλά η πολιτική μου επιλογή.

Παραμένω εκεί όπου βρισκόμουν από την πρώτη ημέρα.

Δίπλα στην αλήθεια, δίπλα στη Δικαιοσύνη, δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών με την τεχνική μας ομάδα, όποτε και αν μας χρειαστούν. Δίπλα, όμως, και στους ανθρώπους που πιστεύουν ότι η Δημοκρατία δεν είναι υπόθεση αρχηγών αλλά ενεργών πολιτών.

Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μου δείξατε όλα αυτά τα χρόνια.

Και σας υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια όπως τη βλέπω, ακόμη κι όταν αυτή η αλήθεια είναι δύσκολη ή έχει προσωπικό κόστος. Γιατί, τελικά, η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε θέση, τίτλο ή πολιτική σκοπιμότητα».

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