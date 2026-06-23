Νέα Δημοκρατία και ΕΛΑΣ ενισχύουν τα ποσοστά τους, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος προσπερνά την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο 0,5% ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ενισχύουν τα ποσοστά τους, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπησητης Interview για την POLITIC, Νέα Δημοκρατία και ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ μοιάζει καθηλωμένο, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της μέτρησης.

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1%, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν είχε καταγραφεί στο 26,1%. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,5%, και μάλιστα ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ είναι στο 12,3%, ακριβώς στο ίδιο ποσοστό με τον προηγούμενο μήνα, ενώ την ίδια ώρα βλέπει το κόμμα του Τσίπρα να απομακρύνεται και να μετατρέπει την οριακή διαφορά του Μαΐου σε καθαρό προβάδισμα.

Η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δημοσκόπησης. Από το 7,5% του Μαΐου πέφτει στο 5,4% τον Ιούνιο, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε έναν μήνα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακάμπτει καθώς παραμένει στο 0,5%.

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η μείωση των αναποφάσιστων. Από 12,7% τον Μάιο πέφτουν στο 9,5% τον Ιούνιο, υποχωρώντας κατά 3,2 μονάδες. Από τα ευρήματα φαίνεται ότι οι νέες τοποθετήσεις δεν κατευθύνονται σε έναν μόνο χώρο, αλλά ενισχύουν κυρίως τη ΝΔ, την ΕΛΑΣ και την Ελληνική Λύση.

Αναλυτικά τα ποσοστά:

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Νέα Δημοκρατία: 28,1%

ΕΛΑΣ: 14,5%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 7,4%

Ελπίδα: 5,4%

ΚΚΕ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,0%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Δημοκράτες: 2,0%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,5%

Νίκη: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,1%

Αναποφάσιστοι: 9,5%

Δυσπιστία για τα πρόσωπα των νέων κομμάτων

Νέα κόμματα, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πειστικότητα βλέπουν οι πολίτες πίσω από τα νέα πολιτικά σχήματα.

Για την ΕΛΑΣ, το 42% θεωρεί ότι διαθέτει πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων. Μόλις το 15% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα.

Ακόμη πιο έντονες είναι οι επιφυλάξεις για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού. Το 67% των πολιτών θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία, ενώ μόλις το 6% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα. Ένα 17% αναγνωρίζει πρόσωπα με καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.

Το 78% κλείνει την πόρτα σε κόμμα Σαμαρά

Χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε «καθόλου» έναν τέτοιο σχηματισμό.

Μόλις το 12% εμφανίζεται θετικό, απαντώντας «πολύ» ή «αρκετά», ενώ ένα ακόμη 8% δηλώνει «λίγο».

Προβάδισμα Μητσοτάκη στην καταλληλότητα διακυβέρνησης

Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 32%. Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 16,3%, στοιχείο που αποτυπώνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%. Χαμηλότερα καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.

Μισθοί, εργασία και στέγη στην κορυφή των αναγκών για τη νέα γενιά

Στο ερώτημα για το πού θα έπρεπε να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα πρόσθετοι πόροι για τη στήριξη των νέων, οι απαντήσεις δείχνουν καθαρά την πίεση της καθημερινότητας. Το 50% επιλέγει μισθούς και εργασία, ενώ η στέγαση ακολουθεί με 26%, επιβεβαιώνοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τη νέα γενιά είναι η οικονομική αυτονομία. Η εκπαίδευση συγκεντρώνει 14%, η επιχειρηματικότητα 8%, ενώ μετακινήσεις και άλλες επιλογές περιορίζονται στο 1%.

Ακόμη πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η κοινή γνώμη απέναντι στις προτάσεις για δωρεάν ή σημαντικά μειωμένες μετακινήσεις των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 56% τις αντιμετωπίζει περισσότερο ως προεκλογικό σύνθημα, ενώ το 28% τις θεωρεί αναγκαίο κοινωνικό μέτρο. Ένα ακόμη 16% τις αξιολογεί θετικά, αλλά δεν τις βλέπει ως προτεραιότητα, δείχνοντας ότι οι πολίτες ζητούν παρεμβάσεις με άμεσο αντίκρισμα στην εργασία, τους μισθούς και τη στέγη.

Σχολή Χάλκης: Γεωπολιτική σκοπιμότητα βλέπει το 48%

Η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης διαβάζεται από τους πολίτες κυρίως μέσα από το πρίσμα των διεθνών σχέσεων. Το 48% εκτιμά ότι ο σημαντικότερος παράγοντας πίσω από την απόφαση Ερντογάν είναι η προσπάθεια βελτίωσης της διεθνούς εικόνας της Τουρκίας, ενώ το 22% αποδίδει ρόλο στην παρέμβαση Τραμπ. Αντίθετα, μόλις το 8% θεωρεί καθοριστικό το διαχρονικό αίτημα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.