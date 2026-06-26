Διευρύνονται οι δικαιούχοι για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026». Πότε η κλήρωση.

Με σημαντικές αλλαγές επιστρέφει το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», διευρύνοντας τον αριθμό των δικαιούχων μέσω αυξημένων εισοδηματικών ορίων, μεγαλύτερης διάρκειας και υψηλότερης οικονομικής ενίσχυσης. Στόχος είναι η στήριξη περισσότερων νοικοκυριών και η ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Πώς θα γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα εξυπηρέτησης μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Η οικονομική ενίσχυση θα χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη εξόδων διαμονής σε τουριστικά καταλύματα.

Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Βασική καινοτομία του νέου κύκλου αποτελεί η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, γεγονός που επιτρέπει σε περισσότερους πολίτες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, το ανώτατο εισοδηματικό όριο για άγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται στις 21.000 ευρώ από 19.000 ευρώ, ενώ για έγγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ. Για τις πολύτεκνες οικογένειες, το όριο φτάνει έως και τις 58.000 ευρώ.

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Ειδική πρόβλεψη για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Το πρόγραμμα προβλέπει ειδική μεταχείριση για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και για οικογένειες με παιδιά ΑμεΑ, οι οποίες θα μπορούν να συμμετέχουν ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους.

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Επιδότηση έως 600 ευρώ

Το ποσό της επιδότησης θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί το ταξίδι.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και φέτος στις μετακινήσεις εκτός της υψηλής τουριστικής περιόδου, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, με στόχο την ενίσχυση λιγότερο δημοφιλών προορισμών, αλλά και των ορεινών περιοχών της χώρας.

Με ηλεκτρονική κλήρωση οι δικαιούχοι

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια και τους διαθέσιμους πόρους του προγράμματος. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η έναρξη υποβολής αιτήσεων θα λάβει χώρα τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Βασικός στόχος του «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» παραμένει η ενίσχυση των ταξιδιών εκτός της θερινής περιόδου, συμβάλλοντας στην επιμήκυνση της τουριστικής δραστηριότητας και στη στήριξη τόσο των νησιωτικών όσο και των ορεινών προορισμών της χώρας.