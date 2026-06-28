Το «αντίδοτο» του μελτεμιού - Γιατί η Ελλάδα γλιτώνει τον σκληρό πυρήνα του ευρωπαϊκού καύσωνα.

Με μια αναλυτική ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γνωστός μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ξεκαθαρίζει το τοπίο σχετικά με την καιρική εξέλιξη των επόμενων ημερών, καθώς ο Ιούνιος παραδίδει τη «σκυτάλη» στον Ιούλιο.

Αν και ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπο με έντονα θερμά κύματα, η χώρα μας φαίνεται πως θα επηρεαστεί μεν από τη ζέστη, χωρίς όμως να εισέλθει στον ακραίο «καυτό» πυρήνα που θα πλήξει άλλες περιοχές της ηπείρου.

Πού θα «χτυπήσει» η ζέστη στην Ελλάδα

Η θερμή αέρια μάζα που καλύπτει μεγάλο τμήμα της Ευρώπης μετατοπίζεται σταδιακά προς τα ανατολικά. Σύμφωνα με τον κ. Κολυδά, οι υψηλότερες θερμοκρασίες της επικείμενης θερμής εισβολής θα εντοπιστούν κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη και στα Βόρεια Βαλκάνια.

Η Ελλάδα θα επηρεαστεί από αυτό το κύμα ζέστης, με τον υδράργυρο να παίρνει την ανηφόρα κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα.

Οι περιοχές που αναμένεται να εμφανίσουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες είναι:

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Το μελτέμι ως «ασπίδα» προστασίας

Το θετικό στοιχείο για τη χώρα μας είναι ότι δεν πρόκειται να εγκλωβιστεί στον κύριο και πιο σκληρό θερμό πυρήνα του συστήματος. Σε αυτό θα συντελέσει καθοριστικά ο γνωστός καλοκαιρινός «πνεύμονας» του Αιγαίου: το μελτέμι.

Αν και τις επόμενες ημέρες οι βόρειοι άνεμοι θα παρουσιάσουν μια πρόσκαιρη εξασθένηση, οι προγνώσεις δείχνουν ότι θα ενισχυθούν ξανά γρήγορα. Αυτή η επανενεργοποίηση των μελτεμιών θα λειτουργήσει ως φυσικό «αντίδοτο», περιορίζοντας σημαντικά την ένταση της ζέστης στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο μετεωρολόγος άφησε μια σαφή αιχμή για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα καιρικά φαινόμενα στη σύγχρονη ψηφιακή και τηλεοπτική εποχή.

«Αυτή την εικόνα δεν μπορούν να την καλύψουν ούτε τα σύντομα τσιτάτα του TikTok ούτε, πολλές φορές, τα δίλεπτα καιρικά θέματα της τηλεόρασης», σημείωσε χαρακτηριστικά, προτρέποντας τους πολίτες να αφιερώνουν λίγα λεπτά παραπάνω για να λαμβάνουν μια σωστή, ψύχραιμη και ολοκληρωμένη επιστημονική ενημέρωση.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

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