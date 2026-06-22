Πολλά φαίνεται πως είναι τα προβλήματα στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026» όπου ξεκινήσαν οι αιτήσεις επιλεξιμότητας την προηγούμενη εβδομάδα.

Προβλήματα παρουσιάζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω 2026». Πολίτες υποστηρίζουν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια κατά την υποβολή των αιτήσεών τους, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποκλειστούν άδικα από το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις αναφορές των ενδιαφερομένων, η πλατφόρμα παρουσιάζει συνεχείς καθυστερήσεις, τεχνικά σφάλματα και αδυναμία φόρτωσης στοιχείων, γεγονός που δυσχεραίνει τη διαδικασία υποβολής. Παράλληλα, πολλοί χρήστες διαπιστώνουν ότι δεν εμφανίζονται όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβάλλονται μόνο η κύρια κατοικία ή ακόμη και ακίνητα στα οποία εμφανίζονται ως φιλοξενούμενοι ή ενοικιαστές.

Μπέρδεμα με την πλατφόρμα

Παράλληλα, πολλοί επισημαίνουν ότι, σε αρκετές περιπτώσεις δεν εμφανίζονται όλα τα ακίνητα που αντιστοιχούν στον ιδιοκτήτη, αλλά μόνο η κύρια κατοικία. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι εμφανίζονται ακίνητα στα οποία ο αιτών δεν είναι ιδιοκτήτης, αλλά φιλοξενείται ή είναι ενοικιαστής, χωρίς αυτά να είναι απαραίτητα επιλέξιμα για το πρόγραμμα.

Οι συγκεκριμένες ασυμφωνίες δημιουργούν, όπως τονίζεται, σοβαρά ερωτήματα για την ορθή διασύνδεση των φορολογικών δεδομένων με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων.

Ανησυχία για την βεβαίωση επιλεξιμότητας

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας για ακίνητα που δεν ανήκουν στους αιτούντες. Επιπλέον, πολίτες αναφέρουν ότι δεν εμφανίζονται πλήρη στοιχεία για τα προστατευόμενα τέκνα τους, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάζει την αξιολόγηση των αιτήσεων.

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Παράπονα καταγράφονται και από επαγγελματικές κατηγορίες, όπως οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι το σύστημα τους αντιμετωπίζει λανθασμένα. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν περιπτώσεις πολιτών που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του προγράμματος αλλά εμφανίζονται ως μη επιλέξιμοι από την πλατφόρμα.

Τι ισχύει με τις φορολογικές δηλώσιες

Πρόσθετο πρόβλημα αντιμετωπίζουν όσοι υπέβαλαν αίτηση πριν από την ολοκλήρωση της φορολογικής δήλωσης του 2025, καθώς, όπως καταγγέλλεται, δεν έχουν τη δυνατότητα επανυποβολής διορθωμένης αίτησης. Παράλληλα, οι προσπάθειες επικοινωνίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες φέρονται να παραμένουν χωρίς αποτέλεσμα, καθώς στο διαθέσιμο email δεν δίνονται απαντήσεις, ενώ ο τηλεφωνικός αριθμός υποστήριξης ενημερώνει συνεχώς ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι εκπρόσωποι.

Ιδιαίτερα σοβαρές θεωρούνται οι ενδείξεις προβλημάτων στη διασύνδεση των συστημάτων της ΑΑΔΕ και του ΔΕΔΔΗΕ. Όπως αναφέρουν οι πολίτες, πολλές κενές κατοικίες δεν εμφανίζονται καθόλου στην πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να δηλωθούν στο πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Το πρόβλημα φαίνεται να αφορά κυρίως κατοικίες με διακοπείσα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή παροχές που εξακολουθούν να είναι καταχωρισμένες σε παλαιούς ιδιοκτήτες ή ακόμη και σε αποβιώσαντα πρόσωπα, με συνέπεια το σύστημα να μην αντλεί τα απαραίτητα στοιχεία.

Οι καταγγελίες κάνουν λόγο για πρόβλημα μεγάλης έκτασης που δεν αφορά μεμονωμένα περιστατικά, αλλά σημαντικό αριθμό πολιτών σε όλη τη χώρα. Όπως επισημαίνουν οι ενδιαφερόμενοι, οι δυσλειτουργίες αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν στον αποκλεισμό δικαιούχων από ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην αξιοποίηση χιλιάδων κενών κατοικιών.

«Να διορθωθούν τα προβλήματα»

Οι πολίτες ζητούν την άμεση διερεύνηση των τεχνικών προβλημάτων, την επίσημη ενημέρωση για τα σφάλματα της πλατφόρμας, τη διόρθωσή τους πριν από τη λήξη των προθεσμιών και, εφόσον αποδειχθεί ότι οι δυσλειτουργίες επηρέασαν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων, την παράταση των σχετικών προθεσμιών. Παράλληλα, καλούν τα μέσα ενημέρωσης να αναδείξουν το θέμα, υποστηρίζοντας ότι αφορά χιλιάδες πολίτες που επιχειρούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αλλά προσκρούουν σε τεχνικά εμπόδια ανεξάρτητα από το αν πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.