Με ισχυρή ανάπτυξη χαρτοφυλακίου και αυξανόμενη εμπιστοσύνη από το κοινό, η ProntoPegno επεκτείνει στρατηγικά το δίκτυό της, ενισχύοντας την παρουσία της στην ελληνική αγορά.

Η ProntoPegno Ενέχυρο Αγορά Χρυσού, ελληνική θυγατρική του ιταλικού Ομίλου Kruso Kapital, ανακοινώνει το άνοιγμα του νέου της καταστήματος στον Πειραιά, στην οδό Φίλωνος 69, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην Ελλάδα και διευρύνοντας την πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες υπηρεσίες ενεχυροδανεισμού.

Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2022 και ήδη λειτουργεί με επιτυχία το κατάστημά της στο κέντρο της Αθήνας (Σόλωνος 75), συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ζήτηση για άμεσες, αξιόπιστες και διαφανείς λύσεις ρευστότητας. Η απτή απόδειξη της επιτυχίας της ProntoPegno Greece αποτυπώνεται στη σταθερά ανοδική πορεία των αποτελεσμάτων της, με συνεχή και σημαντική αύξηση τόσο των χορηγούμενων δανείων όσο και του αριθμού των συμβάσεων. Στο τέλος Μαΐου 2026, η εταιρεία ξεπέρασε τις 500.000 ευρώ σε εκκρεμές υπόλοιπο, με περίπου 700 συμβάσεις που αντιστοιχούν σε περίπου 200 πελάτες, επιβεβαιώνοντας την αξιοπιστία και την ισχυρή παρουσία της στην αγορά ως μια καθημερινή επιλογή για την κάλυψη άμεσων αναγκών ρευστότητας.

Το νέο κατάστημα στον Πειραιά, το οποίο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στα τέλη Ιουνίου, αποτελεί ένα ακόμη στρατηγικό βήμα για την ProntoPegno, φέρνοντας τις υπηρεσίες της πιο κοντά σε ένα ευρύτερο κοινό και ενισχύοντας την τοπική εξυπηρέτηση σε μια από τις πιο εμπορικές και δυναμικές περιοχές της χώρας.

Η ProntoPegno αποτελεί μέρος του διεθνούς Ομίλου Kruso Kapital S.p.A., ο οποίος είναι εισηγμένος από τον Ιανουάριο του 2024 στην αγορά Euronext Growth του Ιταλικού Χρηματιστηρίου και διαθέτει ισχυρή παρουσία στην Ευρώπη, με 16 καταστήματα στην Ιταλία, 16 στην Πορτογαλία και πλέον 2 στην Ελλάδα.

Με την υποστήριξη της τεχνογνωσίας του Ομίλου, η ProntoPegno Ελλάδας προσφέρει μια σύγχρονη, επαγγελματική και πελατοκεντρική εμπειρία στον ενεχυροδανεισμό. Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν δωρεάν εκτίμηση των πολύτιμων αντικειμένων τους – όπως κοσμήματα, χρυσό, ασήμι, πολύτιμους λίθους, επώνυμα ρολόγια, νομίσματα και χρυσές λίρες – παρουσία εξειδικευμένων εκτιμητών, με πλήρη διαφάνεια και σεβασμό στην ιδιωτικότητα.

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Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη, χωρίς ελέγχους πιστοληπτικής ικανότητας, ενώ το ποσό χρηματοδότησης καθορίζεται αποκλειστικά από την αξία του αντικειμένου. Παράλληλα, προσφέρονται ευέλικτες επιλογές συμβάσεων, καθώς και νέες υπηρεσίες βραχυπρόθεσμης διάρκειας, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.

Τα τελευταία χρόνια, το κατάστημα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας έχει εξυπηρετήσει πάνω από 500 πελάτες από όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του επιχειρηματικού της μοντέλου και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη του κοινού.

Με αφορμή το άνοιγμα του νέου καταστήματος στον Πειραιά, ο Νικόλαος Κερμελής, Country Manager της ProntoPegno Ελλάδας , δήλωσε: «Το νέο μας κατάστημα στην οδό Φίλωνος 69 στον Πειραιά αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξή μας στην Ελλάδα. Η επέκτασή μας έρχεται ως φυσική εξέλιξη της ισχυρής ανταπόκρισης της ελληνικής αγοράς, καθώς επενδύουμε στρατηγικά σε περιοχές με έντονη εμπορική δραστηριότητα. Στόχος μας είναι να είμαστε ακόμη πιο κοντά στους πελάτες μας, προσφέροντας άμεσες, αξιόπιστες και διαφανείς λύσεις ρευστότητας, με υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και μακροπρόθεσμο όραμα».

Με περαιτέρω σχέδια ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη, ο όμιλος Kruso Kapital συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στην ενίσχυση των υπηρεσιών του και στη διεύρυνση της παρουσίας του, διαμορφώνοντας ένα νέο, σύγχρονο πρότυπο στον κλάδο του ενεχυροδανεισμού.