Το Παρίσι καλεί το Ισραήλ να «σεβαστεί» τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που προβλέπει την «παύση των εχθροπραξιών» στον Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε στόχους της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο έπειτα από επίθεση της σιιτικής οργάνωσης που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες.

«Πριν λίγη ώρα σε αντίδραση στις επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ, η οποία συνεχίζει να προετοιμάζει και να διεξάγει τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών, ο στρατός έπληξε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατός του Ισραήλ είχε ανακοινώσει λίγο νωρίτερα ότι «ο αντισυνταγματάρχης Ντορ Γκεντάλια Μπεν Σιμόν έπεσε στη μάχη» στον νότιο Λίβανο μαζί με «τρεις άλλους στρατιώτες» των οποίων τα ονόματα θα δημοσιευτούν αργότερα.

Αυτές είναι οι πρώτες απώλειες που καταγράφονται στις τάξεις του ισραηλινού στρατού μετά την υπογραφή ενός πρωτοκόλλου συμφωνίας μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, το οποίο προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών και στον Λίβανο.

«Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», αντέδρασε άμεσα ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, προσωπικότητα της ακροδεξιάς και πολιτικός σύμμαχος του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

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«Με όλον τον σεβασμό προς τους Αμερικάνους, το Ισραήλ πρέπει να δηλώσει ξεκάθαρα σε όλο τον κόσμο ότι το αίμα των γιων μας και η ασφάλεια των πολιτών μας δεν ξεπουλιούνται. Όλος ο Λίβανος πρέπει να καεί», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του.

«Έχω πει στον πρωθυπουργό, ακόμη και στις ιδιωτικές μας συναντήσεις: για κάθε δάκρυ μίας Ισραηλινής μητέρας, πρέπει να κλάψουν χίλιες Λιβανέζες μητέρες», πρόσθεσε.

«Αρκετά με το πινγκ πονγκ. Στη Μέση Ανατολή δεν κερδίζει κανείς με μετρημένες και συγκρατημένες αντιδράσεις», εκτίμησε ο Μπεν Γκβιρ, τονίζοντας «πρέπει να είμαστε τρελοί. Να εξαφανίσουμε. Να συντρίψουμε τον τρόμο».

Από την πλευρά του ο επίσης ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς έκανε λόγο για «ένα σκληρό πρωινό». «Έχει έρθει η ώρα να μιλήσουμε με τη φωτιά. Να ανοίξουμε τις πύλες της κολάσεως».

Η συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν θεωρείται ευρέως στο Ισραήλ ως απειλή για την ύπαρξή του και αποτυχία του Νετανιάχου να αναγκάσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να λάβει υπόψη του τις ανάγκες της ισραηλινής ασφάλειας.

Εντείνοντας την πίεση στον Νετανιάχου, ενόψει και των εκλογών του φθινοπώρου, ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν επικεφαλής ενός εθνικιστικού κόμματος της αντιπολίτευσης ζήτησε μετά τον θάνατο των τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών το Ισραήλ να επιβάλει «βαρύ τίμημα (…) από το οποίο η άλλη πλευρά δεν θα συνέλθει ποτέ».

Αν μετά τις απώλειες αυτές τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, «παραμένουν όρθια, τότε πρόκειται για άμεση αποτυχία του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας», έγραψε στο Χ.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε σήμερα στην εφημερίδα Maariv, το 63% των Ισραηλινών «ανησυχεί» για «το μέλλον του κράτους του Ισραήλ» μετά τη συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν.

Το Παρίσι καλεί το Ισραήλ να «σεβαστεί» τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, που προβλέπει την «παύση των εχθροπραξιών» στον Λίβανο

Το Ισραήλ οφείλει να «σεβαστεί» το πρωτόκολο συμφωνίας που υπογράφηκε προχθές, Τετάρτη, ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες και προβλέπει την «παύση των εχθροπραξιών», του Λιβάνου περιλαμβανομένου, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας έπειτα από νέα ισραηλινά πλήγματα στο νότιο Λίβανο.

«Αυτή η συμφωνία προβλέπει την παύση των εχθροπραξιών, η ισραηλινή κυβέρνηση οφείλει να τη σεβαστεί και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να ασκήσουν όλη την απαραίτητη πίεση επί της ισραηλινής κυβέρνησης ώστε αυτό να συμβεί», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σε συνέντευξή του στον ραδιοσταθμό FranceInfo.

Ισραηλινά πλήγματα την περασμένη νύκτα στο νότιο Λίβανο στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους ενώ 33 τραυματίσθηκαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό σχετικοποίησε την αναβολή των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, οι οποίες επρόκειτο να αρχίσουν σήμερα στην Ελβετία για να θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία που συνήφθη την Τετάρτη.

«Το πιο δύσκολο μένει να γίνει, όμως ας μην προβαίνουμε σε υπερβολικές ερμηνείες των αναβολών συναντήσεων, στο μέτρο που αυτή η συμφωνία έχει υπογραφεί» ήδη από το βράδυ της Τετάρτης στις Βερσαλλίες, δήλωσε.

«Το σημαντικό πλέον είναι οι συνομιλίες, μεταξύ άλλων και σε τεχνικό επίπεδο, να μπορέσουν να συνεχισθούν ώς τα πρώτα στάδια που προβλέπονται απ' αυτή τη συμφωνία να μπορέσουν να τεθούν σε εφαρμογή», σύμφωνα με τον ίδιο.

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία θέλει να διαδραματίσει ρόλο στις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεν θα εγκρίνει την άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ επί της Τεχεράνης παρά μόνο αν είναι ικανοποιημένη από τους όρους της τελικής συμφωνίας.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό, η χώρα του οποίου είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με δικαίωμα βέτο, δήλωσε στον FranceInfo ότι δεν θα υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή παρά μόνο αν στις αμερικανοϊρανικές συνομιλίες αντιμετωπισθούν επίσης τα ζητήματα του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων και η υποστήριξη της Τεχεράνης προς «πληρεξουσίους» της.

«Το αντάλλαγμα για μείζονες παραχωρήσεις που θα ζητηθούν από το Ιράν είναι η άρση των κυρώσεων, κυρώσεων που αποφασίσθηκαν στα Ηνωμένα Έθνη», δήλωσε.

«Η Γαλλία είναι μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έτσι, όπως είχε συμβεί και πριν από δέκα χρόνια, η Γαλλία θα πρέπει να δώσει την έγκρισή της για να αρθούν οι κυρώσεις».

Ο γάλλος υπουργός δήλωσε ακόμα ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ξεχάσει τις «σφαγές» ιρανών διαδηλωτών τον Ιανουάριο και ότι ο πληθυσμός είναι ο μεγάλος χαμένος του πολέμου και των συνεπειών του.

«Είναι το μεγαλύτερο θύμα αυτού του πολέμου, ανάμεσα στην καταπίεση από τη μια πλευρά και τους βομβαρδισμούς από την άλλη», δήλωσε ο Μπαρό. «Δεν ξεχνάμε τις σφαγές του Ιανουαρίου, όταν η κρατική βία στόχευσε αδιακρίτως ειρηνικούς διαδηλωτές».