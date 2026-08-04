Ο Μπραντ Πιτ ζητά να δει τα οικονομικά στοιχεία της Αντζελίνα Τζολί από τις ταινίες της. Εκείνη φυσικά αρνείται.

Νέο επεισόδιο στον μακροχρόνιο πλέον πόλεμο μεταξύ του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί αποκαλύπτει το TMZ.

Σύμφωνα με το Μέσο, ο Μπραντ Πιτ ισχυρίζεται ότι η πρώην σύζυγός του, Αντζελίνα Τζολί, αρνείται να παραδώσει τα συμβόλαια των ταινιών της. Ο Μπραντ Πιτ αμφισβητεί τον ισχυρισμό της ότι η καριέρα της ουσιαστικά «πάγωσε» μετά τον χωρισμό τους το 2016 και πλέον θέλει να παρέμβει ένας δικαστής, για να διευθετήσει το ζήτημα.

Η Αντζελίνα Τζολί από την πλευρά της αρνείται ότι ο Μπραντ Πιτ έχει δικαίωμα να δει τις πληροφορίες αυτές. Ο βραβευμένος με Όσκαρ για την παραγωγή του «12 Χρόνια Σκλάβος» και για β' ανδρικό στο «Κάποτε στο Χόλιγουντ» κατέθεσε έγγραφα στο δικαστήριο όπου φέρεται να ισχυρίζεται πως η ίδια η επίσης βραβευμένη με Όσκαρ (β' γυναικείο στο «Κορίτσι που άφησα πίσω»), Τζολί του έδωσε την εντολή να προσκομίσει έγγραφα που να δείχνουν το εισόδημά της από το 2017 έως το 2021. Τότε η Τζολί πρωταγωνίστησε σε πολλές εμπορικά επιτυχημένες ταινίες όπως το «Maleficent: Mistress of Evil», «Eternals» της Marvel και «Those Who Wish Me Dead».

Τι λέει η πλευρά του Μπραντ Πιτ

Η πλευρά του Μπραντ Πιτ τώρα ισχυρίζεται ότι της ζήτησε να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τις προκαταβολές για τους κινηματογραφικούς της ρόλους, τις χορηγίες και τυχόν δηλώσεις συμμετοχής στα κέρδη από ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε εκείνη πολύ πριν την απόφασή της να πωλήσει το οινοποιό που είχαν αγοράσει μαζί στη Γαλλία, το Chateau Miraval. Τότε η Τζολί ισχυρίστηκε ότι το πούλησε για να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.

Κατά τον Πιτ, η Τζολί αρχικά συμφώνησε να παράσχει τις πληροφορίες αλλά στην πορεία άλλαξε γνώμη και αρνήθηκε να του δώσει τις πληροφορίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε πρόσφατα ντοκιμαντέρ, η Αντζελίνα Τζολί υποστήριξε ότι ο Μπραντ Πιτ είχε προηγουμένως λάβει πάρα πολλές πληροφορίες για τα οικονομικά της κατά τη διάρκεια του διαζυγίου τους, που ολοκληρώθηκε μετά από χρόνια δικαστικής διαμάχης, το 2024.

Τι λέει η πλευρά της Αντζελίνα Τζολί

Από την πλευρά της, η Αντζελίνα Τζολί ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν είπε ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες όταν πούλησε το μερίδιό της στη Nouvel, τη γαλλική εταιρεία των οινοποιείων. «Το ζήτημα δεν είναι αν η Τζολί χρειαζόταν τα χρήματα - το ζήτημα είναι ότι προσπαθούσε να ξεμπλέξει τη ζωή και τα οικονομικά της από τον ελεγκτικό και κακοποιητικό πρώην σύζυγό της. Αυτή η διάκριση κάνει όλη τη διαφορά» δήλωσε ο δικηγόρος της.

Η ηθοποιός είπε ότι είχε ήδη συμφωνήσει να παραδώσει οικονομικά αρχεία αλλά στη συνέχεια ο πρώην σύζυγός της ζήτησε περισσότερα έγγραφα από όσα δικαιούται να δει.

Σημειώνεται ότι ο Μπραντ Πιτ μήνυσε την ηθοποιό, ισχυριζόμενος ότι πούλησε το μερίδιό της στην εταιρεία τους σε ένα «εχθρικό» τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεσή του, παραβιάζοντας συμφωνία τους.

Ωστόσο σημειώνεται ότι η νέα αυτή διαμάχη γίνεται την ώρα που τα παιδιά τους το ένα μετά το άλλο υποβάλλει επίσημο έγγραφο να αφαιρεθεί το επίθετο του πατέρα τους από το όνομά τους.

Με πληροφορίες του TMZ