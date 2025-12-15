Δώδεκα χρόνια μετά τη μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε η Αντζελίνα Τζολί.

Η Αντζελίνα Τζολί πόζαρε για το πρώτο εξώφυλλο του γαλλικού TIME αποκαλύπτοντας την ουλή για τη μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε πριν από 12 χρόνια.

«Μοιράζομαι αυτές τις ουλές με πολλές γυναίκες που αγαπώ. Πάντα συγκινούμαι όταν βλέπω άλλες γυναίκες να αποκαλύπτουν τις δικές τους», δήλωσε στο περιοδικό η ηθοποιός.

Το 2013 η Αντζελίνα Τζολί ανακοίνωσε ότι υποβλήθηκε σε διπλή μαστεκτομή, για προληπτικούς λόγους. Ακολούθησε προφυλακτική ωοθηκεκτομή, το 2015, λόγω της γενετικής προδιάθεσής της για καρκίνο. Η ανακοίνωση αυτών των αποφάσεών της ενθάρρυνε πολλές άλλες γυναίκες να υποβληθούν σε εξετάσεις για καρκίνο.

«Η πρόσβαση στους ελέγχους και την περίθαλψη δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από τους οικονομικούς πόρους ή τον τόπο κατοικίας», τόνισε στη συνέντευξή της στο πρώτο τεύχος της γαλλικής έκδοσης του TIME.

{https://www.instagram.com/p/DSS-LT-DVQE/?img_index=1}