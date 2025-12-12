Το τηλεοπτικό μήνυμα του βασιλιά Καρόλου θα προβληθεί απόψε.

Ο βασιλιάς Κάρολος θα μιλήσει για την εμπειρία του από τον καρκίνο, σε μαγνητοσκοπημένο τηλεοπτικό μήνυμα που θα προβληθεί απόψε, σχεδόν δύο χρόνια αφού διαγνώστηκε με τη νόσο.

Το μήνυμα του μονάρχη, το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, θα προβληθεί στις 22:00 (ώρα Ελλάδας), στο πλαίσιο προγράμματος του Channel 4 που έχει στόχο να ενθαρρύνει την πρόληψη του καρκίνου και να συγκεντρώσει χρήματα για την έρευνα.

Στις 5 Φεβρουαρίου 2024 ο βασιλιάς Κάρολος ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, δίχως να αποκαλύψει τον τύπο. Στο μήνυμά του «θα υπογραμμίσει τη σημασία των προγραμμάτων πρόληψης του καρκίνου προκειμένου να προάγει μια πρώιμη διάγνωση και θα μοιραστεί τις σκέψεις του σχετικά με τη διαδρομή προς την ανάρρωση», αναφέρει ανακοίνωση του παλατιού. Μετά το μήνυμα θα γίνει ζωντανή σύνδεση με αντικαρκινική μονάδα σε νοσοκομείο του Κέιμπριτζ.

Η ανακοίνωση του παλατιού για τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο, έπειτα από χειρουργική επέμβαση για υπερτροφία του προστάτη, «έσπασε» ένα ταμπού, καθώς ιστορικά μονάρχες δεν αποκάλυπταν πληροφορίες για την υγεία τους.

Τότε το παλάτι ανακοίνωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος είχε ξεκινήσει θεραπείες. Δύο μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 2024, επέστρεψε στις δημόσιες εμφανίσεις. Τον Μάρτιο του 2025 έγινε γνωστό ότι ο μονάρχης νοσηλεύτηκε για λίγο, εξαιτίας παρενεργειών της θεραπείας. «Θα ήθελα να πιστεύω ότι βρίσκομαι σε καλό δρόμο», δήλωσε τον περασμένο Μάιο όταν δέχθηκε σχετική ερώτηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ AFP