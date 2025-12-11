Η μεγαλύτερη έκλειψη ηλίου είναι μπροστά μας και σύμφωνα με την NASA θα είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 100 ετών.
Ειδικότερα, θα έχει διάρκεια 6 λεπτών και 23 δευτερολέπτων και θα γίνει στις 2 Αυγούστου του 2027.
Και τα 6+ λεπτά Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή θα βρεθούν κάτω από την σκιά της Σελήνης.
H έκλειψη θα ξεκινήσει από το Μαρόκο και τη νότια Ισπανία. Στη συνέχεια, θα προχωρήσει μέσω της Αλγερίας, της Τυνησίας, της Λιβύης, της Αιγύπτου και της Σαουδικής Αραβίας, με αποκορύφωμα την Υεμένη και τις ακτές της Σομαλίας. Η μέγιστη διάρκειά της θα καταγραφεί στην Αίγυπτο, συγκεκριμένα στο Λούξορ και το Ασουάν, γνωστά για τους ταφικούς ναούς τους.
Ο χάρτης της NASA
Αυτές είναι οι ηλιακές εκλείψεις με τη μεγαλύτερη διάρκεια και τα έτη στα οποία θα λάβουν χώρα
- 6 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα στις 12 Αυγούστου 2045
- 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα στις 30 Απριλίου 2060
- 5 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα στις 24 Αυγούστου 2063
- 5 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα στις 11 Μαίου 2078
- 5 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα στις 3 Σεπτεμβρίου 2081
- 6 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα στις 22 Μαίου 2096
Αξίζει να σημειωθεί πως ένας ιαπωνικός θρύλος αναφέρει ότι «ο ήλιος και η σελήνη αγαπιόντουσαν κάποτε, αλλά λόγω της διαφοράς ώρας τους, δεν συναντιούνται. Έτσι, ο Θεός δημιούργησε την έκλειψη για να συναντηθούν, ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει αδύνατη αγάπη... ».