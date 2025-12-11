Ο χρόνος μετράει αντίστροφα μέχρι την προβολή του 50ου, επετειακού επεισοδίου «Παρά – Πέντε».

Είκοσι χρόνια έχουν περάσει από την προβολή του πρώτου επεισοδίου του «Παρά Πέντε», ενώ πλέον, η αντίστροφη μέτρηση για το ανανεωμένο, νοσταλγικό Reunion, έχει ξεκινήσει.

Την Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου η βραδιά θα είναι «αφιερωμένη» στην διαχρονική σειρά, με το τελευταίο επεισόδιο να προβάλλεται στις 21:00, με πολύ γέλιο, μουσική, χιούμορ και εκπλήξεις, σε ένα εντυπωσιακό πλατό.

Οι πέντε κεντρικοί ήρωες, αναλαμβάνουν δράση εκ νέου δύο δεκαετίας αργότερα, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, πρόκειται να παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από τις πιο «δυνατές» στιγμές που έχουν περάσει από τις ζωές των πρωταγωνιστών αυτή την εικοσαετία.

Έτσι λοιπόν, η εμβληματική «Θεοπούλα», η Έφη Παπαθεοδώρου, δηλώνει ανυπόμονη για το επετειακό επεισόδιο, ενώ αναφέρεται στην επανένωση ως «δώρο Χριστουγέννων».

Στο βίντεο που δημοσιεύθηκε από την επίσημη σελίδα του Mega στο TikTok, η Έφη Παπαθεοδώρου, αναφέρει: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζω και εγώ και όλοι οι συνεργάτες του Παρά Πέντε. Τι να πω; Το καλύτερο δώρο για τα Χριστούγεννα ήταν αυτό».

{https://www.tiktok.com/@megatvcom/video/7582592299406806275}