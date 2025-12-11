Πλησιάζει δυναμικά το όνειρο η ΑΕΚ μετά το 1-2 επί της Σαμσουνσπόρ.

Νέα σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη κατάφερε η ΑΕΚ, η οποία μετά το διπλό επί της Φιορεντίνα, τώρα πέρασε με ανατροπή και από την Σαμσουνσπόρ.

Πλέον έχει βάλει πλώρη για απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference League μετά την νίκη με 1-2 μέσα στη Σαμψούντα. Επόμενη στάση με την Κραϊόβα στις 18/12 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πλέον η ΑΕΚ έχει 10 βαθμούς στη League Phase και είναι στην πρώτη θέση και αν τα πράγματα εξελιχθούν ευνοϊκά θα είναι στην πρώτη 8αδα της League Phase του Conference.

Για την ιστορία, οι Μαρίν στο 52΄και Κοιτά στο 63' σφράγισαν τη νίκη.

{https://twitter.com/AEK_FC_OFFICIAL/status/1999202318873448597}