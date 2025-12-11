Η μείωση στον ΕΝΦΙΑ φτάνει έως 20% για κατοικίες αξίας μέχρι 500.000 ευρώ που είναι ασφαλισμένες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025,

Οι φορολογούμενοι που εντοπίζουν λάθη ή παραλείψεις στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους έχουν περιθώριο έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 χωρίς την επιβολή προστίμου, προκειμένου να «κλειδώσουν» τις εκπτώσεις στον ΕΝΦΙΑ του 2026. Όσοι καθυστερήσουν θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμο 100 ευρώ, καθώς η εκπρόθεσμη υποβολή δεν θα γίνεται δεκτή χωρίς χρηματική επιβάρυνση.

Ήδη, τα πιο συνηθισμένα λάθη που οδηγούν σε αυξημένο φόρο αφορούν την εσφαλμένη καταχώριση βοηθητικών χώρων ως κύριων, την παράλειψη αναγραφής ορόφου, την καταχώριση του έτους αποπεράτωσης αντί του έτους έκδοσης οικοδομικής άδειας, τις ανακρίβειες στα εμπράγματα δικαιώματα, τη μη δήλωση κενών ή ημιτελών ακινήτων και τη μη αναγραφή γεωργικών κτισμάτων ή επαγγελματικών στεγών σε αγροτεμάχια.

Την ίδια στιγμή, χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα καλούνται από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου 2026 να υποβάλουν αίτηση στην πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ, ώστε να συσχετίσουν τα ακίνητά τους με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η μείωση στον ΕΝΦΙΑ φτάνει έως 20% για κατοικίες αξίας μέχρι 500.000 ευρώ που είναι ασφαλισμένες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, ενώ σε περιπτώσεις μικρότερης χρονικής κάλυψης το όφελος υπολογίζεται αναλογικά, με ελάχιστο απαιτούμενο διάστημα ασφάλισης τους τρεις μήνες. Για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας προβλέπεται έκπτωση 10%. Η μείωση ενεργοποιείται μόνο όταν η ασφάλιση καλύπτει όλους τους κινδύνους: σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα.

Παράλληλα, σημαντική ελάφρυνση αναμένεται στα εκκαθαριστικά για περισσότερους από ένα εκατομμύριο ιδιοκτήτες που διαμένουν μόνιμα σε μικρούς οικισμούς. Για τους φορολογούμενους των 12.720 οικισμών με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους – εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής – ο ΕΝΦΙΑ της κύριας κατοικίας θα μειωθεί κατά 50% το 2026 και θα μηδενιστεί πλήρως από το 2027.