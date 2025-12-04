Το συνολικό υπόλοιπο όλων των εκκρεμών αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ, ΦΕΝΠ και ΦΕΦΠ – με ή χωρίς ΑΦΕΚ – ανήλθε σε 1,028 δισ. ευρώ.

Η ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα το τρίτο τρίμηνο 2025, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.

Συνολικά 8.597 αιτήματα ολοκληρώθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 90 ημερών, με το ποσό των επιστροφών να διαμορφώνεται στα 790,95 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό έγκαιρης διεκπεραίωσης έφτασε το 89,83%, στοιχείο που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της υψηλής αποδοτικότητας στη διαδικασία επιστροφών ΦΠΑ.

Παρά τη θετική εικόνα, στο τέλος του τρίτου τριμήνου 2025 παρέμειναν σε εκκρεμότητα 973 αιτήματα άνω των 90 ημερών, συνολικού ύψους 106,36 εκατ. ευρώ. Το συνολικό υπόλοιπο όλων των εκκρεμών αιτημάτων επιστροφών ΦΠΑ, ΦΕΝΠ και ΦΕΦΠ – με ή χωρίς ΑΦΕΚ – ανήλθε σε 1,028 δισ. ευρώ. Από αυτά, 702,65 εκατ. ευρώ αφορούν αιτήματα με ΑΦΕΚ, ενώ 326,30 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε αιτήματα χωρίς ΑΦΕΚ.

Στο μέτωπο της φορολογικής συμμόρφωσης, τα στοιχεία δείχνουν ενισχυμένη συνέπεια από τους υπόχρεους στις βασικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι εμπρόθεσμες πληρωμές ΦΠΑ ανήλθαν σε 14,39 δισ. ευρώ έναντι συνολικών οφειλών 17,64 δισ. ευρώ, με το ποσοστό συμμόρφωσης να διαμορφώνεται στο 81,58%. Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι έγκαιρες καταβολές έφτασαν τα 2,89 δισ. ευρώ από σύνολο 3,91 δισ. ευρώ, με το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής να ανέρχεται στο 74,08%.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίστοιχα, στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων καταγράφηκε το υψηλότερο ποσοστό συμμόρφωσης, που διαμορφώθηκε στο 89,26%, καθώς οι έγκαιρες πληρωμές ανήλθαν σε 5,57 δισ. ευρώ επί συνολικών οφειλών 6,25 δισ. ευρώ. Στον φόρο ακίνητης περιουσίας, οι έγκαιρες εξοφλήσεις ανήλθαν σε 1,56 δισ. ευρώ έναντι συνολικού ποσού 1,99 δισ. ευρώ, με ποσοστό εμπρόθεσμης καταβολής 78,73%.

Συνολικά, η συμμόρφωση των φορολογουμένων στους βασικούς φόρους – ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ – διαμορφώθηκε στο 82,02%, επιβεβαιώνοντας τη σταθεροποίηση της τάσης έγκαιρης εξόφλησης φορολογικών υποχρεώσεων.