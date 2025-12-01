Η νέα έκδοση 1.9.0 εμπλουτίζει την πλατφόρμα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των παραστατικών διακίνησης.

Η ΑΑΔΕ θέτει σε λειτουργία από τις 2 Δεκεμβρίου 2025 τη νέα αναβαθμισμένη έκδοση 1.9.0 της εφαρμογής «timologio», εισάγοντας σημαντικές ενισχύσεις στις δυνατότητες του myDATA και ειδικότερα στον τομέα της ψηφιακής διακίνησης αποθεμάτων. Η αναβάθμιση ενσωματώνει πλήρως τα Παραστατικά Διακίνησης (τύπος 9.3), ενώ παράλληλα ευθυγραμμίζει την εφαρμογή με τις πρόσφατες μεταβολές του νέου Κώδικα ΦΠΑ.

Η έκδοση 1.9.0 εμπλουτίζει την πλατφόρμα με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των παραστατικών διακίνησης. Μεταξύ των αλλαγών ξεχωρίζει η εισαγωγή νέου σκοπού διακίνησης με τον κωδικό 20 «Μεταφορές – Ταχυμεταφορές», που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου των logistics. Παράλληλα, επικαιροποιήθηκαν οι υφιστάμενοι κωδικοί, με τον κωδικό 7 να μετονομάζεται σε «Επεξεργασία – Συναρμολόγηση – Αποσυναρμολόγηση» και τον κωδικό 8 σε «Ενδοδιακίνηση», αντικαθιστώντας την προηγούμενη ονομασία «Μεταξύ Εγκαταστάσεων Οντότητας». Επιπλέον, οι χρήστες αποκτούν πλέον τη δυνατότητα ακύρωσης παραστατικών διακίνησης μέσα από την ίδια την εφαρμογή, ενώ προστίθεται ευελιξία στη χρήση του ίδιου ΑΦΜ ως Εκδότη και Λήπτη όταν πρόκειται για Ενδοδιακίνηση ή λοιπές εσωτερικές διακινήσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η νέα λειτουργία διαχείρισης απώλειας διασύνδεσης, η οποία ενεργοποιείται μέσω ειδικού checkbox κατά τη δημιουργία σειράς παραστατικών 9.3. Όταν η εφαρμογή λειτουργεί offline, η σχετική ένδειξη εμφανίζεται αυτόματα στο παραστατικό, ενσωματώνεται στο QR Code και αποτυπώνεται στη σελίδα δρομολόγησης, ενημερώνοντας άμεσα για το καθεστώς έκδοσης.

Σημαντικές προσθήκες υπάρχουν και στο πεδίο των συναλλαγών με μηδενική αξία, καθώς ενεργοποιείται η ειδική γραμμή «Δωροεπιταγή/Δωρεάν Διάθεση» (Rec type 6), με αντίστοιχη σήμανση τόσο κατά την επιλογή προϊόντος όσο και στη λίστα αγαθών του παραστατικού. Παράλληλα, η εφαρμογή ενσωματώνει πλήρως τις επικαιροποιημένες περιγραφές των Αιτιών Εξαίρεσης ΦΠΑ, όπως αυτές προβλέπονται από τον νέο Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν. 5144/2024).

Η αναβάθμιση της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, από τις 7:00 έως τις 9:00 το πρωί, διάστημα κατά το οποίο το «timologio» δεν θα είναι διαθέσιμο. Για πρόσθετες πληροφορίες και υποστήριξη, οι φορολογούμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων my1521, είτε τηλεφωνικά στο 1521 χωρίς χρέωση τις εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00, είτε ψηφιακά όλο το 24ωρο μέσω της επιλογής «Θέματα Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων & myDATA > timologio».