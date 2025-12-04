Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά 1.348 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ύψους 4,1 δισ. ευρώ τέθηκαν υπό στενό φορολογικό και οικονομικό έλεγχο.

Σαρωτικούς ελέγχους για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2025, με επίκεντρο δεκάδες φορολογούμενουςμε σημαντικές οφειλές προς το Δημόσιο.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ, συνολικά 1.348 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που είχαν ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ύψους 4,1 δισ. ευρώ τέθηκαν υπό στενό φορολογικό και οικονομικό έλεγχο, με την υποψία συμμετοχής σε ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε στενή συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, η οποία κατά το ίδιο διάστημα διαβίβασε στην ΑΑΔΕ 39 αναφορές πληροφοριών που αφορούσαν 225 εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι πληροφορίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για το άνοιγμα 101 υποθέσεων, εκ των οποίων 78 έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Από τους ελέγχους βεβαιώθηκαν φόροι ύψους περίπου 63,7 εκατ. ευρώ, ενώ το ποσό που τελικά εισπράχθηκε ανήλθε σε μόλις 2,1 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κίνδυνος ποινικών διώξεων για φορολογούμενους με οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, οι οποίοι έχουν καθυστερήσει την αποπληρωμή για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών από την καταληκτική προθεσμία. Οι αρμόδιες ΔΟΥ δύνανται να προχωρήσουν σε μηνυτήριες αναφορές για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, ενώ παράλληλα εξετάζονται περιπτώσεις για τις οποίες υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής σε ξέπλυμα χρήματος, με βάση τον Ν. 4557/2018.

Η σχετική νομοθεσία υποχρεώνει τις ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και το ΣΔΟΕ να υποβάλλουν αναφορές στην Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όταν διαπιστώνονται φορολογικές παραβάσεις που επιδέχονται ποινική δίωξη. Μέσω των αναφορών αυτών, επιδιώκεται η πλήρης διαλεύκανση των οικονομικών δραστηριοτήτων των υπόπτων και η ενδεχόμενη επιβεβαίωση της τέλεσης αδικημάτων σχετικών με το ξέπλυμα παράνομων χρημάτων.