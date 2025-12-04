Οι «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ και το disruptive innovation, η Virtuo Trade και ο Κινέζος επενδυτής, η νέα εταιρεία του Καλλιτσάντση και το calendar του Euronext

Οι «έξυπνοι» μετρητές του ΔΕΔΔΗΕ

Η εν εξελίξει δημόσια διαβούλευση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) επί της εισήγησης του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου Μετρητών και Μετρήσεων, ενόψει της εισαγωγής της δυναμικής τιμολόγησης, εξελίσσεται σε κρίσιμο τεστ αξιοπιστίας για τον τεχνολογικό σχεδιασμό του διαχειριστή.

Η ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας ρίχνει ήδη βαριά σκιά πάνω από τους νέους «έξυπνους» μετρητές που εγκαθιστά ο ΔΕΔΔΗΕ, καθώς το disruptive innovation (ανατρεπτική καινοτομία) στο συγκεκριμένο κλάδο απειλεί τους εν λόγω μετρητές με ταχύτατη τεχνολογική απαξίωση ακόμη πριν ολοκληρωθεί η πανελλαδική τους ανάπτυξη. Αν και το έργο των 7,7 εκατομμυρίων συσκευών αποτελεί τη μεγαλύτερη τεχνολογική αναβάθμιση στην ιστορία του ελληνικού δικτύου, η διεθνής αγορά κατευθύνεται ήδη προς το πρότυπο AMI 2.0, μια νέα γενιά μετρητών με χαρακτηριστικά που οι τρέχουσες συσκευές δεν διαθέτουν.

Σύμφωνα με τις πρακτικές των ευρωπαϊκών διαχειριστών, ο μετρητής του «ορατού μέλλοντος» παύει να λειτουργεί ως παθητικός καταγραφέας και εξελίσσεται σε «κόμβο νοημοσύνης» του δικτύου, με ενσωματωμένη υπολογιστική ισχύ, δυνατότητες άμεσης επεξεργασίας δεδομένων στην άκρη του συστήματος, ενεργό διαχείριση της κατανεμημένης παραγωγής και συμμετοχή σε αγορές ευελιξίας.

Η εκρηκτική διείσδυση φωτοβολταϊκών, συστημάτων αποθήκευσης και υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων μεταβάλλει ριζικά τις ανάγκες των δικτύων, απαιτώντας τεχνολογίες που υπερβαίνουν το μοντέλο AMI–MDM το οποίο εφαρμόζει σήμερα η Ελλάδα. Η νέα γενιά μετρητών στο εξωτερικό ενσωματώνει λειτουργίες αυτοδιάγνωσης, real-time ανάλυσης, διαχείρισης τάσης και φορτίου, καθώς και δυνατότητες συνεργασίας με τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά δίδυμα του δικτύου. Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον η διαχείριση και η αξιοποίηση της πληροφορίας για τη λειτουργία του συστήματος και την εκκαθάριση συναλλαγών, όχι απλώς η συλλογή της. Αντίθετα, οι μετρητές που εγκαθίστανται σήμερα στη χώρα βασίζονται σε πιο παραδοσιακή αρχιτεκτονική, εστιάζοντας κυρίως στη συγκέντρωση δεδομένων και όχι στη δυναμική αλληλεπίδραση με το δίκτυο. Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο το μεγάλο έργο του ΔΕΔΔΗΕ να αποδειχθεί τεχνολογικά ξεπερασμένο σε ορίζοντα λίγων ετών, την ώρα που άλλοι ευρωπαϊκοί διαχειριστές περνούν ήδη στη δεύτερη γενιά επενδύσεων. Η συζήτηση για το αν η Ελλάδα οφείλει να επιταχύνει την υιοθέτηση πιο προηγμένων πλατφορμών διαχείρισης και νέας γενιάς μετρητών δεν έχει απλώς ανοίξει, αλλά –όπως δείχνει η διαβούλευση– θέτει πλέον πιεστικά ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού για το μέλλον του εγχώριου δικτύου διανομής.

Η Virtuo Trade

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να άναψε χθες το πράσινο φως για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στη Virtuo Trade για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών στη χώρα μας– από λήψη και διαβίβαση εντολών έως εκτέλεση, φύλαξη χρηματοπιστωτικών μέσων και υπηρεσίες ξένου συναλλάγματος –, ωστόσο η διαδικασία της αδειοδότησης μόνο απλή δεν ήταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φάκελος της εταιρείας χρειάστηκε εκτεταμένους ελέγχους, με συνεχείς επικοινωνίες με αρχές του εξωτερικού, προκειμένου να διασταυρωθούν κρίσιμα στοιχεία. Το επίκεντρο του ελέγχου ήταν ο ιδρυτής της εταιρείας, ο Κινέζος επιχειρηματίας Siyuan Sun, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αυστραλία. Ο Sun συνέστησε τη Virtuo Trade στις 19 Σεπτεμβρίου 2025, με μετοχικό κεφάλαιο 300.000 ευρώ, τοποθετώντας ως πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλέξανδρο Αντζουλίδη, γνωστό στην αγορά από προηγούμενες, συχνά «περιπετειώδεις», επαγγελματικές του στάσεις.

Οι αυστραλιανές αρχές επιβεβαίωσαν την ύπαρξη του Siyuan Sun, ενώ στον φάκελο της αδειοδότησης περιλαμβάνονταν και δηλωθέντα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω εταιρείας με έδρα τα Cayman Islands. Η Virtuo Trade προγραμματίζει να προσφέρει επενδυτικές υπηρεσίες μέσω των δημοφιλών πλατφορμών MT4 και MT5, δίνοντας πρόσβαση σε συναλλαγές Forex και CFDs. Με δεδομένο το ιστορικό της υπόθεσης, η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φαίνεται πως ήδη έχει επιδείξει αυξημένη επιμέλεια στον έλεγχο της νεοεισερχόμενης εταιρείας, επιδιώκοντας να διασφαλίσει πλήρως τη νομιμότητα και τη διαφάνεια της δραστηριοποίησής της στην εγχώρια αγορά.

Η Theon και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είχε γνώση της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Theon International Plc αρκετές ημέρες πριν αυτή ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό την 1η Δεκεμβρίου 2025, όπως προκύπτει από πρόσφατη ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την ίδια, στη συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου 2025 αποφασίστηκε, ύστερα από αίτημα της Venetus Limited του Κρίστιαν Χατζημηνά, να χορηγηθεί εξαίρεση από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης. Η εξαίρεση αφορά την απόκτηση συνήθων μετοχών από την Venetus Limited και τα πρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόηση μαζί της, στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης τα οποία θα προέκυπταν από την σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Με άλλα λόγια, η εποπτική αρχή είχε ήδη ενημερωθεί για την πρόθεση της Theon International Plc να προχωρήσει σε άντληση περίπου 150 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης, με τη διάθεση 8.624.645 νέων μετοχών στην τιμή των 17,40 ευρώ ανά μετοχή. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι την ημέρα της απόφασης, στις 17 Νοεμβρίου, η μετοχή διαπραγματευόταν στα 27,85 ευρώ, ενώ στις 30 Νοεμβρίου είχε ήδη διολισθήσει στα 24,42 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 12,3% μέσα στο κρίσιμο αυτό διάστημα. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι δύσκολο να αγνοηθεί το ενδεχόμενο η πίεση στη μετοχή να συνδέεται με τη γνώση της αγοράς —ή έστω μέρους αυτής— για την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου, εξέλιξη που συνήθως λειτουργεί αποτρεπτικά για τους επενδυτές και επηρεάζει αρνητικά τη χρηματιστηριακή τιμή.

Η νέα εταιρεία της οικογένειας Καλλιτσάντση

Την SPT Αναπτυξιακή Ακινήτων Μονοπρόσωπη ΑΕ ίδρυσε χθες η οικογένεια Καλλιτσάντση μέσω της κυπριακής εταιρείας Blend 7 Ventures Limited. Εκπρόσωπος της ιδρύτριας εταιρείας και επικεφαλής της είναι ο Πάρις Καλλιτσάντσης, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου . Δίπλα του στο ΔΣ βρίσκονται ο Δημήτης Καλλιτσάντσης και ο Μιχάλης Κατούνας. Η SPT Αναπτυξιακή Ακινήτων θα δραστηριοποιείται στη διαχείριση, εκμετάλλευση, κατασκευή και αγοραπωλησία ακινήτων. Το αντικείμενό της καλύπτει από υπηρεσίες διαχείρισης και μίσθωσης κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων έως κατασκευαστικές εργασίες και αγορά ελεύθερων οικοπέδων. Να σημειωθεί πως ήδη η οικογένεια Καλλιτσάντση, μέσω της Blend Development, υλοποιεί διάφορα projects φιλοξενίας στο κέντρο της Αθήνας: ξενοδοχείο 50 δωματίων στο Κουκάκι, μονάδα 130 δωματίων στη Σταδίου με τη BOB W, καθώς και κατάλυμα 32 δωματίων στην Πειραιώς–Γερανίου.

Το Κτήμα Άλφα

Στον αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκε επενδυτικό σχέδιο της γνωστής οινοποιίας Κτήμα Άλφα, του Μάκη Μαυρίδη. Η επένδυση, με συνολικό επιλέξιμο κόστος 2,87 εκατ. ευρώ, αναπτύσσεται σε δύο διακριτές ενότητες: η πρώτη αφορά στην εγκατάσταση νέου αμπελώνα συνολικής έκτασης 75,9 στρεμμάτων και στην αξιοποίηση της παραγωγής σταφυλιών, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει την ενίσχυση του οινοποιείου με νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, απαραίτητο για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών παραγωγής λευκού οίνου στις εγκαταστάσεις του Αμυνταίου Φλώρινας. Η επένδυση εξασφάλισε ενίσχυση 1,83 εκατ. ευρώ, μέσω επιδότησης του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης. Η ενίσχυση ακολουθεί τα προβλεπόμενα ποσοστά περιφερειακών ενισχύσεων, τα οποία για την ενότητα της μεταποίησης μπορούν να φθάσουν έως και το 70%. Το επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 79 νέων θέσεων εργασίας.

Το calendar του Euronext

Οι επενδυτές που ολοκλήρωσαν την ανταλλαγή των μετοχών της ΕΧΑΕ με εκείνες του Euronext καλούνται πλέον να ευθυγραμμίσουν το επενδυτικό τους ημερολόγιο με τον προγραμματισμό του γαλλο-ολλανδικού ομίλου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει ανακοινωθεί, το Euronext θα δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025 στις 18 Φεβρουαρίου 2026, ενώ στις 19 Μαΐου 2026 θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το πρώτο τρίμηνο του 2026. Μία ημέρα αργότερα, στις 20 Μαΐου 2026, έχει οριστεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην οποία όσοι συμμετείχαν στη διαδικασία ανταλλαγής θα λάβουν μέρος πλέον με την ιδιότητα των νέων μετόχων του Euronext.