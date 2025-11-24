Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, παρουσίασε τις δράσεις που προωθούν την ενίσχυση της διαφάνειας και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Στο επίκεντρο του διαλόγου για το πώς η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τα σύγχρονα ευρωπαϊκά εποπτικά πλαίσια και η ισχυρή εταιρική διακυβέρνηση ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και δημιουργούν νέες αναπτυξιακές προοπτικές για μεγάλες αλλά και οικογενειακές επιχειρήσεις βρέθηκε το πάνελ «Capital Markets & Financial Instruments» στο Fortune Greece CEO Initiative Forum 2025, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Tsomokos Communications.

Ο πρόεδρος και CEO της ICAP CRIF, Νικήτας Κωνσταντέλλος, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των αξιολογήσεων στη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στις αγορές, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία αξιολογεί ετησίως περισσότερες από 2.500 επιχειρήσεις για σκοπούς δανεισμού και κεφαλαιακής επάρκειας. Όπως τόνισε, οι αξιολογήσεις αυτές καθορίζουν ουσιαστικά τους όρους και τις προϋποθέσεις εισόδου στις αγορές κεφαλαίου.

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, παρουσίασε τις δράσεις που προωθούν την ενίσχυση της διαφάνειας και τη μείωση της γραφειοκρατίας, δίνοντας έμφαση στον νόμο για την Εταιρική Διακυβέρνηση, στο πλαίσιο ESG, στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Υπογράμμισε ότι οι πρωτοβουλίες αυτές έχουν ήδη αποδώσει, με το Χρηματιστήριο Αθηνών να καταγράφει σημαντική άντληση κεφαλαίων που πέρυσι έφτασε τα 4 δισ. ευρώ και φέτος τα 1,7 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσφατη επιτυχημένη δημόσια προσφορά του Euronext, η οποία, πλέον κατέχοντας το 75% των μετοχών της ΕΧΑΕ, συνδέει το Χρηματιστήριο Αθηνών με επτά μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική για την περαιτέρω δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Τις προκλήσεις των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας ανέδειξε ο Gus Παπαμιχαλόπουλος, senior partner και chairman της KG Law Firm, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα στα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Παρότι τα διαθέσιμα κεφάλαια υπάρχουν, όπως είπε, το κόστος επιβαρύνεται από τοπικές αντιστάσεις και τη διστακτικότητα απέναντι σε νέες υποδομές, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη σταθερότητα του θεσμικού πλαισίου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο managing partner της RSM Greece, Βασίλης Πετίνης, υπογράμμισε τον ρόλο των ορκωτών ελεγκτών στην ενίσχυση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης, αλλά και στην αξιολόγηση της ετοιμότητας μιας εταιρείας να αντλήσει κεφάλαια. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις οικογενειακές επιχειρήσεις, καλώντας τες να υιοθετήσουν σύγχρονες πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης και βιωσιμότητας, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.