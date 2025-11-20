Το «What’s next?» για την ΕΧΑΕ και το Euronext, το νέο διαμέρισμα του Πίτερ Νομικού, οι πωλήσεις της Motor Oil στις ΗΠΑ, τo goodwill και η Golden Visa για τις startups

«What’s next?»

Ο παριζιάνικος εκδοτικός οίκος Télémaque κυκλοφόρησε στα τέλη του 2024 το βιβλίο «EURONEXT: A European success story», μια συνοπτική αλλά περιεκτική καταγραφή της σύγχρονης πορείας του χρηματιστηριακού ομίλου Euronext. Στις 151 σελίδες του βιβλίου παρουσιάζεται η εξέλιξη του ομίλου την τελευταία δεκαετία, από την εισαγωγή του στο χρηματιστήριο το 2014 μέχρι την εδραίωσή του, το 2024, ως κορυφαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας εισαγωγών και μεγαλύτερης δεξαμενής ρευστότητας στην Ευρώπη. Στο τελευταίο κεφάλαιο, με τίτλο «What’s next?» ο εκδοτικός οίκος περιγράφει το Euronext ως έναν οργανισμό «αναγεννημένο από τις στάχτες του», ο οποίος έχει εξελιχθεί πέρα από το παραδοσιακό μοντέλο χρηματιστηρίου, σε μια πολυεπίπεδη υποδομή αγορών με διεθνείς φιλοδοξίες. Με σχεδόν 1.900 εισηγμένες εταιρείες και χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση 6,5 τρισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2024, το Euronext ενσαρκώνει, σύμφωνα με το βιβλίο, το όραμα των Ζαν-Φρανσουά Θεοντόρ, Ολιβιέ Λεφέβρ και Γκέοργκ Μέλερ: την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών πάνω σε κοινή υποδομή, με ομοσπονδιακή λογική και ενιαία στρατηγική. Η αφήγηση υπογραμμίζει επίσης την τεχνολογική κατεύθυνση του ομίλου, ο οποίος προετοιμάζει νέες πλατφόρμες για τις αγορές των επόμενων γενεών, ενώ παραμένει προσηλωμένος στον στόχο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας. «Πάνω από όλα», σημειώνει το βιβλίο, «το Euronext δεσμεύεται να αποτελεί τον τόπο όπου δημιουργικοί και φιλόδοξοι άνθρωποι συναντιούνται για να υλοποιήσουν τα σχέδια που θα διαμορφώσουν τα επόμενα 25 χρόνια». Η ολοκλήρωση της εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext καθιστά πλέον επιβεβλημένη την επικαιροποίηση του εν λόγω βιβλίου από τον εκδοτικό οίκο Télémaque. Η ένταξη της ΕΧΑΕ στον ευρωπαϊκό όμιλο, υπό τους χειρισμούς και πάλι του Stéphane Boujnah, προσθέτει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της γεωγραφικής και στρατηγικής επέκτασης του Euronext. Παράλληλα, θα είχε ιστορικό ενδιαφέρον στην επανέκδοσή να καταγραφεί το πως η ελληνική κυβέρνηση και προσωπικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συνέβαλαν –νομοθετικά και επιχειρησιακά– στη διαδικασία μέσω της οποίας ο όμιλος συγκέντρωσε το 74,25% των μετοχών της ΕΧΑΕ. Και βεβαίως το πως η Διοίκηση του Euronext θα κινηθεί πλέον για να αποκτήσει το 100% των μετοχών της ΕΧΑΕ, από εκείνους που δεν θέλησαν να μετάσχουν στη δημόσια προσφορά.

Το νέο διαμέρισμα του Πίτερ Νομικού

Διαμέρισμα με θέα στην Ακρόπολη απέκτησε ο εφοπλιστής Πέτρος (Πίτερ) Νομικός. Δεν το αγόρασε, αλλά το ενοικίασε. Για την ακρίβεια πλειοδότησε σε διαγωνισμό που προκήρυξε η Επιτροπή Αξιολόγησης του Κληροδοτήματος Βασιλείου Κουρεμένου για την εκμίσθωση του ημιυπόγειου διαμερίσματος, επιφάνειας 48 τ.μ., στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου 37 στην Αθήνα. Το ακίνητο στεγάζεται σε πολυκατοικία του Μεσοπολέμου, που ανεγέρθηκε την περίοδο 1929-1930 βάσει σχεδίων του αρχιτέκτονα Βασίλειου Κουρεμένου, αποφοίτου της Ecole des Beaux-Arts. Η προεκτιμηθείσα μισθωτική αξία είχε οριστεί στα 800 ευρώ μηνιαίως, ενώ κατατέθηκαν δύο προσφορές: μία από τον Πέτρο Νομικό, ύψους 1.050 ευρώ, και μία από την εταιρεία EMMA, του αρχιτέκτονα Μάνου Μάτση. Η προσφορά του Πίτερ Νομικού ήταν μεγαλύτερη και πλειοδότησε. Να τονίσουμε πως ο εφοπλιστής κατέβηκε στη διαδικασία ως φυσικό πρόσωπο και όχι μέσω της εταιρείας του Capstone Capital, η οποία προσφάτως επένδυσε άνω των 30 εκατ. ευρώ στην Τράπεζα Ηπείρου.

Η Golden Visa για startups

Η κυβέρνηση προχώρησε στη δημοσίευση νέας υπουργικής απόφασης που καθορίζει αναλυτικά τα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νεοφυείς επιχειρήσεις (Startup) από πολίτες τρίτων χωρών, προκειμένου να λάβουν Golden Visa . Σύμφωνα με την απόφαση, οι επενδυτές –φυσικά ή νομικά πρόσωπα– θα πρέπει να προσκομίζουν συγκεκριμένα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η Startup στην οποία επενδύουν είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων κατά τον χρόνο καταβολής της επένδυσης . Παράλληλα, απαιτούνται στοιχεία για τους τίτλους που αποκτώνται (μετοχές ή ομόλογα), τον χρόνο και την αξία κτήσης τους, το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου, καθώς και αποδεικτικά ότι οι τίτλοι διακρατούνται μέχρι την έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων. Στην περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιείται μέσω χρηματιστηριακών μηχανισμών, οι επενδυτές πρέπει να υποβάλλουν επιπλέον βεβαιώσεις από διαμεσολαβητές και την ίδια την επιχείρηση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς η Startup οφείλει να δημιουργήσει τουλάχιστον δύο θέσεις εντός ενός έτους από την πραγματοποίηση της επένδυσης. Το σχετικό αποδεικτικό υποβάλλεται μέσω του συστήματος «Εργάνη» ή με υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας . Για επενδύσεις που πραγματοποιούνται μέσω νομικών προσώπων, προβλέπονται πρόσθετα δικαιολογητικά, όπως πιστοποιητικά για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία της εταιρείας, τα στοιχεία του πραγματικού δικαιούχου και η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, καθορίζεται ο μέγιστος αριθμός αδειών διαμονής τύπου Golden Visa που μπορούν να χορηγηθούν αναλόγως του ύψους της επένδυσης, με ανώτατο όριο τις τρεις άδειες για επενδύσεις από 1,5 εκατ. ευρώ και άνω όταν πρόκειται για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα . Η απόφαση προβλέπει ακόμη λεπτομερή διαδικασία παρακολούθησης της διακράτησης της επένδυσης για πέντε έτη, με αρμόδια τη Διεύθυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία θα πρέπει να ενημερώνει άμεσα το υπουργείο Μετανάστευσης για κάθε μεταβολή . Σε περίπτωση ρευστοποίησης ή πτώχευσης, οι επενδυτές υποχρεούνται να πραγματοποιήσουν νέα επένδυση εντός δύο μηνών, προκειμένου να διατηρήσουν το καθεστώς Golden Visa.

Οι πωλήσεις της Motor Oil

Η Motor Oil κατέγραψε στο 9μηνο του 2025 κύκλο εργασιών 8,47 δισ. ευρώ, έναντι 9,36 δισ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2024, με τα στοιχεία να αναδεικνύουν σημαντικές ανακατατάξεις στη γεωγραφική διάρθρωση των πωλήσεων. Η Ελλάδα διατήρησε τον πρωταγωνιστικό της ρόλο, με πωλήσεις 4,83 δισ. ευρώ το 2025 από 4,74 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση. Οι πωλήσεις στις ΗΠΑ σημείωσαν σημαντική άνοδο, φτάνοντας τα 390 εκατ. ευρώ το 2025 από 290 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ στην Κροατία οι πωλήσεις ενισχύθηκαν στα 350 εκατ. ευρώ από 280 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκε και ο Λίβανος, με 260 εκατ. ευρώ έναντι 200 εκατ. ευρώ πέρυσι. Στην κατηγορία των αγορών που πλέον καταγράφονται αυτόνομα, η Ολλανδία έφτασε τα 140 εκατ. ευρώ και το Μαρόκο τα 120 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη τους θέση. Στον αντίποδα, η Αίγυπτος παρουσίασε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, με τις πωλήσεις να μειώνονται στα 190 εκατ. ευρώ από 460 εκατ. ευρώ το 2024. Η Λιβύη έπεσε στα 410 εκατ. ευρώ από 630 εκατ. ευρώ, ενώ η Ιταλία περιορίστηκε στα 140 εκατ. ευρώ από 320 εκατ. ευρώ. Η Τουρκία κατέγραψε πτώση στα 100 εκατ. ευρώ από 250 εκατ. ευρώ, ενώ η Κύπρος υποχώρησε στα 210 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. ευρώ. Μικρότερη μείωση σημειώθηκε στο Γιβραλτάρ, όπου οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 510 εκατ. ευρώ έναντι 600 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι «Λοιπές Χώρες» συνολικά περιορίστηκαν στα 820 εκατ. ευρώ, από 1,10 δισ. ευρώ το 2024.

To goodwill

Η συνολική υπεραξία (goodwill) του Ομίλου Motor Oil κατέγραψε αξιοσημείωτη άνοδο στο 9μηνο του 2025, αντανακλώντας την εντατική επενδυτική δραστηριότητα και τις στρατηγικές εξαγορές του Ομίλου. Σύμφωνα με τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, η υπεραξία ανήλθε στα 196,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 13,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. Η ενίσχυση αυτή οφείλεται κυρίως στις νέες προσθήκες που ενσωματώθηκαν μέσα στο 2025 μέσω του υπο-ομίλου Core Innovations και του Ομίλου Ηλέκτωρ. Για τον Core Innovations, η υπεραξία των 9,66 εκατ. ευρώ σχετίζεται με την προσωρινή επιμέτρηση αξιών που προέκυψαν από τις εξαγορές των «TWENTY 4 SHOPEN Μ.Α.Ε.» τον Ιανουάριο και «BARISTA GR Α.Ε.» τον Απρίλιο, διευρύνοντας την παρουσία του Ομίλου στους κλάδους λιανικής και εστίασης. Παράλληλα, η εξαγορά του Ομίλου Ηλέκτωρ τον Ιανουάριο του 2025 πρόσθεσε ακόμη 3,84 εκατ. ευρώ υπεραξίας, ενισχύοντας τη δραστηριότητα στον τομέα περιβάλλοντος και διαχείρισης αποβλήτων. Οι υπόλοιπες εταιρείες του Ομίλου, όπως οι AVIN OIL, Coral Gas, nrg, LPC, Βερντ, Θαλής και More, διατήρησαν σταθερές τις αξίες υπεραξίας τους χωρίς ενδείξεις απομείωσης έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ελλειμματικός ο ΟΑΣΘ

Ελλειμματικός αναμένεται να είναι ο προϋπολογισμός του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης για το 2025, καθώς η αναθεώρηση που εγκρίθηκε από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών αποτυπώνει σημαντική αύξηση στις δαπάνες του φορέα, ο οποίος εξακολουθεί να λειτουργεί υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης. Η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, ανεβάζει το συνολικό ύψος των δαπανών στα 89,79 εκατ. ευρώ, από 84,95 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί αρχικά, μειώνοντας παράλληλα το δημοσιονομικό αποτέλεσμα στα 3,35 εκατ. ευρώ έναντι 8,2 εκατ. ευρώ πριν την αναθεώρηση. Η επιβάρυνση αποδίδεται κυρίως στην ανάγκη κάλυψης μισθολογικού κόστους για 361 οδηγούς με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς και στην εκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης νέου προσωπικού. Ο ΟΑΣΘ σημειώνει ότι οι πρόσθετες ανάγκες προέκυψαν από νεότερες κανονιστικές ρυθμίσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή μετά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση, η οποία κρίθηκε τεκμηριωμένη από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Όπως διευκρινίζεται, η αναθεώρηση δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς αφορά αποκλειστικά τα οικονομικά του ίδιου του Οργανισμού. Ο ΟΑΣΘ βρίσκεται σε ειδική εκκαθάριση από το 2017, μετά από χρόνια οικονομικών στρεβλώσεων, με στόχο τη διατήρηση των συγκοινωνιών και τη μετάβαση σε ένα πιο αποδοτικό μοντέλο λειτουργίας.